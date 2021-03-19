Як швидко перевірити якість розчинної кави

Щоб перевірити якість розчинної кави, його потрібно залити водою, спостерігаючи за осадом. Хороший напій не залишає грудок на дні.

Щоб в черговий раз не розчаруватися в розчинній каві, фахівець інспекції за якістю продукції (МосГік) Ніна Зайцева для Doctorpiter описала вірний метод.

"Якщо при розчиненні кави в холодній воді на дні утворюються опади, це свідчить про порушення технології виробництва або додаванні мелених добавок, таких, наприклад, як цикорій, обсмажені зернові культури, а значить, і про низьку якість кави", – поділилася фахівець.

Для перевірки якості розчинної кави знадобиться вода unsplash.com

Також Зайцева додала, що хороший кави повинен розчинятися як у холодній, як і в гарячій воді. І щоб в результаті зберігання не був втратив смак і запах, його потрібно тримати з герметичною кришкою в сухому місці.

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