Закритий сирний пиріг з цибулею: як здивувати близьких ніжним рецептом

Obozrevatel Тренди 16:33, 26.03.2021

Пиріг з цибулею та сиром готується зі здобного тіста з додаванням начинки.

Таку випічку можна приготувати приблизно за одну годину. Ресурс BBC поділився рецептом пирога на чотири порції. Для цього будуть потрібні такі інгредієнти:

Тісто:

  • 450 г борошна;

  • Пів чайної ложки розпушувача;

  • Дрібка солі;

  • 120 г масла;

  • 1 жовток;

  • 50 г твердого сиру;

  • Половина склянки води.

Начинка:

  • 1 варена картоплина нарізана кубиками;

  • 2 середні подрібнені цибулини;

  • 1 ложка борошна;

  • 50 мл молока;

  • 50 мл вершків;

  • 150 г твердого сиру;

  • 5 г гірчиці;

  • Сіль/перець – за смаком.

Як зробити пиріг з сиром і цибулею.
pexels.com

Приготування:

1. Для тіста змішайте борошно, розпушувач, сіль, масло і яєчний жовток, сир – ця суміш буде схожа на панірувальні сухарі. Потім поступово додайте воду, щоб маса стала тістом. Зробіть з нього кулю, загорніть в плівку і залиште на годину в холодильнику.

2. Змішайте разом порізану картоплю і варену цибулю, тертий сир, гірчицю, перець, нагріте молоко і вершки. Добре перемішайте масу.

3. Розігрійте духовку, підготуйте форми, змащені маслом. Розкатайте більшу частину тіста і вистеліть їх в форму, можливо, доведеться відрізати трохи, якщо тісто буде виглядати за борт. Зробіть проколи вилкою.

4. Поставте форму з тістом у духовку на 10 хвилин, потім дістаньте і викладіть всередину начинку. Розкачайте ще одну частину тіста і накрийте нею пиріг. Зайве відріжте. Змастіть поверхню яйцем і назад поставте в духовку готуватися на 20 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, це означає, що він готовий.

Як писав OBOZREVATEL, існує спосіб, щоб приготувати курячі ніжки, щоб вони були як з KFC. Цей рецепт доступний кожному.

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