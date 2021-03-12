Тренерка Аніта Луценко та кулінарка Катерина Андрєєва випустили книгу корисних рецептів
Відома українська тренерка Аніта Луценко та професійна кулінарка Катерина Андрєєва випустили книгу зі 125 рецептів "Сделаем это по-быстрому!".
Про це пише "Viva!". Презентація книги відбулася в студії "Vlasna кухня". Як розповіла Андрєєва, у книзі є список продуктів, які завжди повинні бути в холодильнику на будь-який випадок – для смачного сніданку для сім'ї або вечері для раптових гостей.
До книги увійшли 125 рецептів, які, як запевняють її авторки, суттєво полегшать життя кожної сучасної жінки.
Як розповіла Луценко, яка є не тільки спортивним тренером, а й багато років активно вивчає здорове харчування, страви, приготовані за рецептами з книги, дозволяють відчути новий смак і піти від узвичаєної програми в прийомах їжі.
Особливу увагу авторки приділили різним соусам. На презентації книги разом із засобами масової інформації вони показали, як у домашніх умовах приготувати смачний песто.
Як запевняє Луценко, максимальна кількість часу, який знадобиться на підготовку однієї страви з книги рецептів, – від 3-х до 25 хвилин. Процес, за її словами, легкий і швидкий. Редактори видань під професійним керівництвом Аніти і Катерини встигли приготувати не тільки соус песто, але і гуакамоле, фокачу і солоні сирники.
"Сирники можна заморозити, дістати наступного ранку й насолоджуватися тим часом, який у тебе звільнився. Наші рецепти дуже прості, і страви, приготовані за ними, завжди виходять. Це перевірено нами! Ми готували все самі, щось додавали, щось міняли. На фінальній стадії роздали рецепти своїм подругам і попросили надіслати відгуки. Їхні чоловіки говорили нам спасибі", – розповіла під час презентації Луценко.
Авторки книги рецептів впевнені, що їжа – це не тільки смак і здоров'я, а й емоції. За їхніми словами, "Сделаем это по-быстрому!" руйнує усталені стереотипи про напряг від готування.