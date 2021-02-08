Три помилки, яких усі припускаються у приготуванні картопляного пюре

Маша Сердюк FoodOboz 11:21, 8.02.2021 Оновлено: 11:44, 8.02.2021

Більшість людей припускається трьох основних помилок у приготуванні картопляного пюре. Про це заявив британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг.

За його словами, через ці помилки неможливо приготувати пюре повітряної консистенції, пише видання Birmingham Live.

  • Першу помилку ви робите, коли ріжете картоплю різними шматочками. Маркус Ворінг стверджує, що однакові за розміром шматочки мають дуже важливе значення. Якщо нарізати картоплю нерівномірно, є ризик, що більш дрібні шматочки вийдуть перевареними. А це зробить пюре водянистим і несмачним.

  • Другої помилки ви припускаєтесь, коли варите картоплю на дуже великому вогні. За словами шеф-кухаря, варити потрібно лише на невеликому вогні у підсоленій воді. У тих, хто не дотримується цієї поради, пюре виходить перевареним, що теж негативно позначається на консистенції страви.

  • Третю помилку люди роблять, коли відразу починають подрібнювати картоплю. Маркус каже, що після закінчення варіння необхідно злити воду з каструлі і дати пюре "відпочити" протягом п'яти хвилин. І лише потім починати давити картоплю, додавати в неї вершкове масло, сир і зелень.

Маркус Ворінг радить дати картоплі відпочити.
marcuswareing.com

Раніше OBOZREVATEL публікував список найпоширеніших помилок, яких припускаються люди під час приготування страв удома. А також розповідав про хлопця, який приготував пюре з картопляних чіпсів.

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