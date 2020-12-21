Український шоколад отримав нагороди в Лондоні

Шоколадна майстерня Meetty з Кременчука отримала кілька нагород на конкурсі Academy of Chocolate Awards 2020. Щорічний конкурс проводить Академія шоколаду в Лондоні, фахівці якої вже 15 років досліджують виробництво десерту з какао-бобів в усьому світі.

"Срібло" в номінації Dark Bean to Bar Flavoured отримав темний шоколад з трояндою і виноградом від української майстерні Meetty, пише видання PostEat. Крім того, на конкурсі "бронзою" відзначили ще два шоколаду Meetty: темний шоколад із сиром і темний шоколад з вишнею і чебрецем.

Ідея створення шоколаду виникла, коли власники майстерні брати Олексій і Дмитро Колчанови шукали особливе українське поєднання смаків.

"Це шоколад bean-to-bar. Ми єдині виробники bean-to-bar в Україні із сертифікатом органічного виробника. Використовуємо сорт какао-бобів Кріолло. Всі процеси ми робимо тільки в нашій майстерні: від обсмажування і меланжування до виливання плиток шоколаду. По суті ми робимо шоколад від А до Я, хіба що самі не вирощуємо какао-боби", – розповідають у майстерні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти прийшли до висновку, що половину плитки темного шоколаду можна щодня з'їдати без шкоди для здоров'я, але робити це краще в першій половині дня і зміст какао при цьому має бути не менше 50%.