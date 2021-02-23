В Ірландії заборонили називати хлібом булочки із фаст-фуду

Хліб у сендвічах мережі ресторанів швидкого харчування Subway з погляду закону не має права називатися хлібом. Такий вердикт виніс Верховний суд Ірландії.

До суду подавала компанія Bookfinders Ltd., яка володіє франшизою на мережу Subway в Ірландії, пише Irish Independent.

Представники компанії намагалися довести в суді, що їхні сендвічі готують із використанням хліба. Визнання цього факту дозволило би фірмі отримати право на податкові пільги: вся справа в тому, що хліб як основний продукт харчування в Ірландії не обкладається ПДВ.

В Ірландії податкові послаблення передбачено для хліба законом про податок на додану вартість із 1972 року. Закон передбачає, що в продукції, щоб вона мала право називатися хлібом, вага таких інгредієнтів, як цукор, жир і поліпшувач хліба, не має перевищувати 2% від ваги борошна в тісті.

У булочках, які для своїх сендвічів використовує мережа фаст-фуду в Ірландії, на цукор припадає 10% від ваги борошна. Це в п'ять разів більше від встановленої норми, тому продукт за законом не може називатися хлібом. У зв'язку з цим мережа ресторанів швидкого обслуговування не може розраховувати на пільги і змушена платити ПДВ за сукупною ставкою 9,2%.

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