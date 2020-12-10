Вчені назвали три продукти, що блокують COVID-19

Речовини, які містяться у винограді, зеленому чаї та какао-бобах, здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2. У результаті цього в організмі зупиняється поширення коронавируса.

Такі дані в ході наукових досліджень отримали біологи з Університету Північної Кароліни. Висновки вчених опубліковано у виданні Frontiers in Plant Science.

Провідний автор дослідження професор біології Де-Ю Сє разом із колегами вивчав продукти харчування та лікарські рослини: вчені намагалися знайти органічні сполуки, які здатні стримувати прикріплення вірусу та його поширення в клітинах людини.

"У вірусу SARS-CoV-2 є так звана "основна протеаза" під назвою Mpro. Вона вкрай необхідна для реплікації і "самозборки". Якщо вдається придушити її дію або повністю деактивувати, вірус помирає", – говорить професор.

Комп'ютерне моделювання та лабораторні експерименти in vitro показали, що дія Mpro блокується при взаємодії із різними хімічними сполуками в рослинних продуктах, відомих потужними протизапальними й антиоксидантними властивостями.

"Речовини в зеленому чаї і винограді успішно стримують функцію Mpro, з'єднання в порошку какао і темному шоколаді знизили активність протеази приблизно наполовину", –стверджує Де-Ю Се.

Вчені кажуть, що у винограді "блокиратори" вірусу містяться в шкірці і насінні, а в зеленому чаї виявлено цілих п'ять хімічних сполук, які взаємодіють з різними ділянками Mpro та нейтралізують його дію. За словами біологів, SARS-CoV-2 блокують ті речовини, які самі рослини використовують для власного захисту.

Раніше доктор медичних наук Наталя Костинська в своїй колонці для OBOZREVATEL, розповідала, що головна особливість коронавируса – провокування фіброзу легенів (розростання рубцевої тканини з задишкою, сухим кашлем і дефіцитом кисню), а також давала поради, як за допомогою харчування можна попередити розвиток цієї хвороби.