Учені з'ясували, чому їжа прилипає до антипригарної сковорідки

Учені з Чеської академії наук знайшли відповідь на питання, чому їжа прилипає до посуду з антипригарним покриттям навіть із використанням олії. Виявилося, що це пов'язано з утворенням сухої плями в центрі сковороди.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті AIP Publishing.

Чеські фізики провели спеціальний експеримент, у якому використовували антипригарні сковороди з керамічним і тефлоновим покриттям. Над сковорідками вони встановили відеокамеру, яка фіксувала динаміку руху рідкого масла і швидкості утворення та збільшення сухої плями в центрі сковороди.

У ході експерименту з'ясувалося, що в плівці олії утворюється суха пляма, до якої починають прилипати продукти. Ця пляма з'являється через те, що під час нагрівання в сковороді утворюється термокапілярна конвекція, яка переміщує масло від центру до країв посуду, через що плівка соняшникової олії стає тоншою. Коли масляна плівка стає тонша за критичне значення, вона рветься, утворюється суха пляма, і їжа, відповідно, прилипає.

На питання, як уникнути появи на сковороді цих небажаних сухих плям, фізики дали кілька рекомендацій:

збільшити товщину масляної плівки, тобто додати більше олії в посуд;

знизити нагрівання сковороди;

забезпечити рівномірне змочування поверхні сковороди олією;

використовувати пательню з товстим дном і регулярно перемішувати їжу під час приготування.

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