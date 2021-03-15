Веганське вино: що це таке і чим відрізняється від звичайного

Багато веганів не вживають вино, якщо на ньому немає позначки "веган". Здавалося б, в цьому алкогольному напої немає нічого забороненого для них, адже це звичайний виноград, просто який перебродив. Однак це не так.

Винний експерт Роман Ремєєв розповів, що таке веганське вино і чим воно відрізняється від звичайного. Також він поділився, чи впливає відмітка "веган" на його смак і ціну, передає "Сегодня".

Що таке веганське вино і чим відрізняється від звичайного

Ключова відмінність веганского вина від класичного – процес обклеювання (очищення), який реалізують під час виробництва. Саме від нього залежить "чистота" алкогольного напою. Тому що після процесу бродіння у вині можуть залишитися частки виноградної шкірки, кісточок, стебел або дріжджів. Відповідно – їх потрібно утилізувати.

У класичних винах очищення відбувається з додаванням елементів природного походження. Наприклад, яєчного білка або молочного казеїну. За рахунок цих компонентів вино автоматично стає не веганським.

У веганських винах елементи природного походження замінили на "веган френдлі", один з яких – бентоніт (природний матеріал з глини). Елементи додають до вина, вони розбухають, йдуть на дно, збирають зайві частинки продуктів у вині й рідину проціджують.

Що таке веганське вино winestate.ru

Смак і ціна веганского вина

На смак веганські вина не відрізняються від класичних. Якщо спробуєте один келих – різниці не помітите. Ціна стандартна – за рахунок лейби "веган" не підвищена.

Цікаво, що у Великій Британії та США виноробам необов'язково вказувати на етикетці речовини, за допомогою яких відбувається обклеювання. І все ж деякі виробники позначають її форматом "веган френдлі". Тому любителі рослинної їжі впевнено можуть купувати саме таке вино. На українських прилавках також можна знайти вино з-за кордону з такою відміткою.

Що таке веганське вино winestyle.com.ua

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