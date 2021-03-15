Веганське вино: що це таке і чим відрізняється від звичайного
Багато веганів не вживають вино, якщо на ньому немає позначки "веган". Здавалося б, в цьому алкогольному напої немає нічого забороненого для них, адже це звичайний виноград, просто який перебродив. Однак це не так.
Винний експерт Роман Ремєєв розповів, що таке веганське вино і чим воно відрізняється від звичайного. Також він поділився, чи впливає відмітка "веган" на його смак і ціну, передає "Сегодня".
Що таке веганське вино і чим відрізняється від звичайного
Ключова відмінність веганского вина від класичного – процес обклеювання (очищення), який реалізують під час виробництва. Саме від нього залежить "чистота" алкогольного напою. Тому що після процесу бродіння у вині можуть залишитися частки виноградної шкірки, кісточок, стебел або дріжджів. Відповідно – їх потрібно утилізувати.
У класичних винах очищення відбувається з додаванням елементів природного походження. Наприклад, яєчного білка або молочного казеїну. За рахунок цих компонентів вино автоматично стає не веганським.
У веганських винах елементи природного походження замінили на "веган френдлі", один з яких – бентоніт (природний матеріал з глини). Елементи додають до вина, вони розбухають, йдуть на дно, збирають зайві частинки продуктів у вині й рідину проціджують.
Смак і ціна веганского вина
На смак веганські вина не відрізняються від класичних. Якщо спробуєте один келих – різниці не помітите. Ціна стандартна – за рахунок лейби "веган" не підвищена.
Цікаво, що у Великій Британії та США виноробам необов'язково вказувати на етикетці речовини, за допомогою яких відбувається обклеювання. І все ж деякі виробники позначають її форматом "веган френдлі". Тому любителі рослинної їжі впевнено можуть купувати саме таке вино. На українських прилавках також можна знайти вино з-за кордону з такою відміткою.
Раніше OBOZREVATEL писав:
як приготувати веганські нутові тефтелі. Також читайте п'ять веганських рецептів від знаменитостей.
Кайлі Дженнер, Міранда Керр та інші зірки похвалилися в мережі своїм раціоном.