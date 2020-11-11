Один з українських виробників сосисок і ковбас повністю показав своє виробництво

Бердянський м’ясокомбінат повністю відкрив своє виробництво для українців. Тепер можна побачити, з яких інгредієнтів та в яких умовах роблять ковбаси та сосиски. Про це повідомляє 24 канал.

Радіо Трек

Бердянський м’ясокомбінат зробив виробництво ковбас та сосисок прозорим за допомогою сервісу Virobnik.ua, на якому вже можна подивитися відео створення трьох видів м’ясної продукції комбінату, а також відео створення інших продуктів харчування та нехарчових продуктів щоденного вживання.

Як зазначає натхненник проекту Virobnik.ua Віталій Єрмак, виробництво м’ясних продуктів викликає у українських споживачів найбільше питань, адже люди підозрюють, що при створенні ковбас та сосисок виробники використовують неякісну сировину та роблять це в неналежних умовах. Бердянському м’ясокомбінату першому вдалося розвінчати міф про ковбасу з туалетного паперу. Чекаємо, чи зроблять це інші виробники.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував п’ять молочних компаній за обман на 30 млн грн.

Комітет виявив ряд недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві.

Проект Virobnik.ua стартував в Україні кілька місяців тому і поки зустрічає супротив з боку багатьох виробників. Як розповідає натхненник проекту Віталій Єрмак, головне завдання проекту – не реклама окремих виробників чи торгових марок, а інформування українських споживачів, як виробляється той чи інший продукт.