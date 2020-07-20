Вітамін D: озвучено користь і продукти, в яких він міститься

Вітамін D присутній в небагатьох продуктах, але може синтезуватися в шкірі під дією сонячних променів. Його дефіцит призводить до остеопорозу і порушення функціонування імунної системи.

При скороченні часу перебування на відкритому повітрі та використанні сонцезахисних засобів необхідно поповнювати запаси цього вітаміну за рахунок харчування. Серед головних джерел виділяється жирна риба (наприклад, лосось), яйця та молочні продукти, повідомляє cure-naturali.it.

Дефіцит вітаміну D може призвести до остеопорозу

Також він міститься в деякій рослинній їжі, особливо в грибах, які постачають так званий вітамін D2 або ергокальциферол. Замість цього продукти тваринного походження містять ту ж форму, яка синтезується в шкірі завдяки дії ультрафіолету – вітамін D3. Він вважається більш природним, стабільним і ефективним, має високу здатність протистояти змінам температури і вологості, а також найчастіше використовується в клінічних дослідженнях.

Як уникнути кальцифікації?

Споживання адекватних доз вітаміну D сприяє правильному функціонуванню імунної системи. Однак важливо пам'ятати, що надмірна калькість пов'язана з утворенням відкладень кальцію в м'яких тканинах.

Щоб уникнути цього, можна віддавати перевагу добавкам, які містять не тільки вітамін D3, а й K2. Хоча раніше говорили, що ці вітаміни необхідно приймати окремо, наявні в даний час дані свідчать про те, що їх одночасне вживання є ефективнішим, а також дозволяє захистити здоров'я артерій, знижуючи кальцифікацію. Вітамін К2 дозволяє відвести кальцій до кісток і зубів, сприяючи максимальному використанню вітаміну D3.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в яких продуктах міститься багато вітамінів. Найважливішими з них є А, В6, В12, С, D, Е і К. Їх дефіцит може призвести до різних захворювань і виснаження організму.