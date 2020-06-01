Визначено найкращі продукти проти алергії

Алергія, викликана пилком рослин, супроводжується такими симптомами, як почервоніння очей, закладеність носа, мокрий кашель і біль в горлі. Щоб полегшити їх прояв, необхідно додати в свій раціон імбир, куркуму, помідори, лосось і продукти, багаті на вітамін С.

За даними Американської академії алергії, астми та імунології, це відбувається, коли імунна система організму надмірно реагує на певні потенційно небезпечні речовини.

Найпоширенішими варіантами лікування є антигістамінні препарати. І хоча деякі продукти можуть також викликати алергічні реакції (наприклад, масло, морепродукти або молоко), є й інші, які захищають від впливу пилку та інших чинників навколишнього середовища, повідомляє elconfidencial.com.

імбир pohudet.info

Імбир

Настій цього кореня завдяки своїм протизапальним властивостям корисний не тільки для лікування алергії, а й також при застуді та тонзиліті. Одне дослідження показало, що імбир пригнічує вироблення цитокінів, сповільнюючи активацію тучних клітин і полегшуючи симптоми алергії. Тому краще, що можна зробити – приготувати цей продукт для інфузії або додати його в якості приправи для страв або салатів.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Це ще одна спеція, яка, як відомо, має протизапальні властивості. "Активним компонентом куркуми є куркумін – хімічна речовина, яка зменшує запалення, на додаток до пригнічення гістаміну, що виділяється тучними клітинами", – пояснює Стейсі Галовіц, фахівець з алергії в Нью-Джерсі.

Дослідження, опубліковане в журналі "Літопис алергії, астми та імунології", показало, що вона також може зменшити закладеність носа і позитивно вплинути на імунну систему пацієнтів з алергією. Куркуму можна приймати у вигляді пігулок, настоїв або в якості заправки для страв. Насамперед вона широко використовується в східній та індійській кухні при приготуванні рису і виділяється своїм яскраво-помаранчевим або жовтим кольором.

ківі Getty

Продукти з великим вмістом вітаміну С

Цей вітамін міститься у великій кількості продуктів, особливо в цитрусових, ківі, броколі, брюссельській та цвітній капусті. Він діє як природний антигістамін, пригнічуючи клітини, які його виділяють. Крім того, є антиоксидантом, а значить протидіє запальній реакції, яку викликає алергія.

помідори Getty

Помідори

Вони також містять високий рівень вітаміну С, але не з цієї причини є антиалергенними. Помідори сповнені ліпоцену, іншого антиоксиданту, який зменшує запалення. Так само його можна знайти в фруктах, наприклад, кавуні або червоному винограді. Американська національна медична бібліотека визнає, що помідори можуть допомогти функціонуванню легень у людей з астмою, тому важливо додавати їх свій раціон не тільки для боротьби з неприємними симптомами алергії.

лосось Getty

Лосось

Риба з високим вмістом жиру, така як лосось або сардини, завдяки високій концентрації омега-3 жирних кислот може боротися із запаленням, викликаним алергією. Ці жири допомагають стабілізувати клітинні мембрани, знижуючи ймовірність того, що вони виділятимуть гістамін. Дослідження, опубліковане в журналі Американського коледжу харчування показало, що жінки, які їдять більше риби, мають нижчу температуру, викликану алергією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи вважають, що люди, які прагнуть схуднути, не повинні їсти ввечері кисломолочні продукти.

Наприклад, сир, який вживається незадовго до сну, може звести нанівець всі тренування, які людина робила протягом дня.