Як купити якісну й безпечну курятину: поради експерта

Курятина – це не тільки найдоступніше за ціною, а ще й дієтичне м’ясо, яке рекомендують вживати людям, що потребують особливого харчування. Наприклад, тим, хто одужує після складних захворювань, хто дотримується дієти, дітям. Складно уявити без курятини і святковий стіл. Адже варіантів приготування страв із курки безліч, на будь-який смак та для будь-якої нагоди. Але як купити дійсно якісне та безпечне м’ясо? Скласти топ порад із вибору курятини OBOZREVATEL допомогла Тетяна Саламатіна, експерт із якості ТМ "Гаврилівські курчата".

1. Пакування

Якщо ви купуєте запаковану продукцію, обов’язково зважайте на те, як вона запакована. Дуже важливо, аби упаковка була герметичною. Якщо ж її цілісність порушена, краще утриматися від придбання такої курятини, адже немає ніякої гарантії того, що м’ясо якісне.

Якщо м’ясо запаковане - переконайтеся, що упаковка ціла

2. Умови зберігання

Умови, за яких мають зберігатися різні види напівфабрикатів та субпродукти курятини, зазначаються на упаковці. Якщо там вказано, що цей вид продукції має зберігатися за температури від 0 градусів, то переконайтеся, що вітрина оснащена охолоджувачем і він забезпечує дотримання температурного режиму.

Дуже важливо також звертати увагу на строки зберігання продукції. Переконайтеся, що м’ясо не прострочене.

Згідно технічних умов термін зберігання напівфабрикатів складає 4 доби за температури від 0 до +4. Субпродукти (куряча печінка, серце, м’язовий шлунок та кисть крила) за такої ж температури можуть зберігатися максимум 2 доби. У вакуумній упаковці термін зберігання напівфабрикатів і субпродуктів зростає до 5 діб.

Вакуумна упаковка подовжує строк зберігання курятини до 5 діб

Найдовше може зберігатися заморожена продукція: вона придатна до вживання впродовж 12 місяців за умови дотримання температурного режиму не вище від -18 градусів. При цьому заморожування у камерах шокової заморозки (а саме так заморожується продукція ТМ "Гаврилівські курчата") дозволяє зберегти всі смакові властивості м’яса, адже при 36 градусах нижче нуля у таких камерах процес замерзання відбувається мало не миттєво.

3. Зовнішній вигляд

Якщо ви купуєте тушку курки 1 категорії, то найперше зважайте на її вагу. 1 категорія — це тушки вагою від 1 кг 350 г і вище. Така вага свідчить про те, що птиця вирощена з дотриманням усіх вимог, вона догодована, терміни її вирощування дотримані.

Далі оцініть зовнішній вигляд шкірки. На якісній тушці курки не може бути ні крововиливів, ні синців, ні пір’я, ні "пеньків" від нього, вона не повинна бути завітреною. Шкірка має бути чистою, цілою, рівномірно забарвленою. Будь-які навіть незначні плямки з високою вірогідністю свідчать про порушення умов зберігання тушки. Огляньте м’ясо на предмет забруднення. Переконайтесь, що і шкірка, і жир під нею чисті. Будь-які ознаки забруднення свідчать, що курка перевозилася в антисанітарних умовах. Їсти таке м’ясо небезпечно.

Візуальний огляд дозволить оцінити чистоту м’яса та його свіжість за кольором: філе має бути блідорожевим, а шкірка - жовтувата з рожевим відтінком

Якщо ж купуєте, наприклад, філе, то оцініть колір м’яса. Забарвлення якісного свіжого м’яса варіюється від блідорожевого до неяскравого рожевого. Приводом для занепокоєння може слугувати нерівномірне забарвлення м’яса: плямки та розводи означають, що умови зберігання продукції після доставки до торгової точки порушені.

4. Тест на свіжість

Перевірити, чи дійсно продавець щирий, коли запевняє, що м’ясо, яке збираєтесь купити, свіже, можна за допомогою простого тесту. Натисніть пальцем на тушку чи філе. Якщо слід від натискання зникає за лічені секунди, то м’ясо дійсно свіже. Якщо ж продукт втратив пружність, від його придбання краще утриматися.

Цей спосіб підходить і для запакованого продукту, що продається на підложці, затягнутій плівкою. А от із вакуумними упаковками такий тест застосувати не вийде.

Свіже м’ясо має бути пружним: слід від натискання на поверхню курочки зникає практично миттєво

5. "Наколоте" м’ясо

Деякі виробники м’яса птиці в Україні вдаються до ін’єктування продукції: вприскування у курятину підшкірно чи внутрім’язово рідини для збільшення ваги продукту. Встановити факт проведення таких маніпуляцій можна, дослідивши цілісність шкіри курки: на ній не повинно бути ні надрізів, ні проколів. Сигналом того, що вас намагаються надурити, може бути також специфічне відчуття при натисканні на курочку: ін’єктування створює враження, що під шкіркою курки - желеподібна субстанція.

Ще один можливий сигнал – порушення пропорцій. Якщо за відносно невеликої грудки стегенця у курочки непропорційно великі, це може свідчити про ін’єктування тушки.

За допомогою ін’єктування недобросовісні виробники примудряються збільшити вагу тушки на 8-12%

До речі, ще одним способом, яким недобросовісні виробники можуть змусити вас купувати під виглядом м’яса звичайнісіньку воду, є спосіб охолодження. Водяне охолодження означає, що тушка птиці після забою та потрошіння поміщується у воду. Небезпечність такого способу охолодження полягає у можливості перехресного зараження м’яса, коли потенційно заражена тушка поширює бактерії на решту "здорових" тушок.

На додачу при використанні водяного охолодження тушка вбирає дуже багато води: близько 8-12% від загальної ваги курочки припадатиме на рідину.

Натомість використання повітряно-крапельного охолодження, яке застосовується при виробництві продукції "Гаврилівські курчата", є набагато безпечнішим і вигіднішим. Адже унеможливлює зараження тушок і гарантує, що покупець платитиме тільки за м’ясо, а не за воду.

Повітряно-крапельне охолодження набагато безпечніше від водяного

6. Колір шкірки

У якісної та свіжої курятини колір шкіри має бути блідожовтий із легким рожевим відтінком.

Шкірка свіжої курочки - блідожовта із легким рожевим відтінком

Якщо ж ви бачите продукцію з блідою, вибіленою шкірою чи таку, що має певний синюшний відтінок, швидше за все, при виробництві цієї продукції використовувалося водяне охолодження, про небезпеки якого ми розповідали вище.

Неприродній колір шкіри зумовлений тим, що у воду, в якій за такого способу охолодження витримують тушки птиці, додають дезінфектанти, за допомогою яких виробник намагається подовжити строки зберігання продукції. Користі організму від споживання залишків таких дезінфектантів не буде. Саме вони спричиняють надмірне вибілення або синюшний відтінок шкіри птиці.

7. Документи, що підтверджують якість продукції

Наразі українське законодавство не вимагає від виробника обов’язкового надання продавцеві сертифіката якості продукції, декларації відповідності чи інших подібних документів. Якщо такі документи надаються, то це робиться виключно з доброї волі виробника.

ТОВ "Комплекс Агромарс", що виробляє продукцію під ТМ "Гаврилівські курчата", на кожну партію власної продукції видає декларацію виробника. У цьому документі неодмінно є мокра печатка компанії, чітко вказаний асортимент, що поставляється у конкретну торгову точку, зазначені дати виробництва, температурні режими, за яких має зберігатися продукція, а також посилання на експертні висновки, лабораторні дослідження, що проводилися з цією партією м’яса. Декларація виробника також містить посилання на інші документи, що засвідчують якість та безпечність продукції.

Декларація виробника дозволяє дізнатися про партію продукції буквально все

Наявність подібних документів є додатковою гарантією якості продукції. Окрім національного законодавства, "Комплекс Агромарс" дотримується міжнародних стандартів із якості та безпечності. Тож компанія забезпечує повну простежуваність продукції. За допомогою декларації виробника компанія може відстежити будь-яку партію продукції не тільки з моменту потрапляння на прилавки, а набагато раніше – аж до того, на якій птахофермі та в якому пташнику вирощувалася птиця з тієї чи іншої партії, з якої рампи вона відвантажувалась і з якої камери заморожування, за якої температури зберігалася.

8. Запах та антибіотики

Якісна свіжа курятина практично не пахне. І абсолютно точно на запах не можна визначити наявність антибіотиків у м’ясі.

Свіжа курятина практично не має запаху

До речі, про антибіотики. За українським законодавством, якого суворо дотримується компанія “Агромарс” під час виробництва продукції ТМ “Гаврилівські курчата“, ніяких антибіотиків в м’ясі, яке продається в магазинах, немає.

9. Мариноване м’ясо: купувати чи ні?

Експерт із якості ТМ "Гаврилівські курчата" радить зважати на те, де саме було замариноване м’ясо. Якщо шашлик, мариновані стегенця чи крильця виготовлені на підприємстві, що спеціалізується на виготовленні курятини, то виробник гарантує свіжість м’яса, що маринується.

А от у торгівельних мережах дуже часто маринують м’ясо, у якого збігає або вже закінчився термін придатності. Тож вживання такого продукту може бути небезпечним.

До того ж, "Комплекс Агромарс" на свою мариновану продукцію видає таку ж декларацію виробника, як і на свіже м’ясо. А значить, принцип простежуваності походження продукції спрацьовує і тут.

Купуючи мариноване м’ясо, краще віддати перевагу продукції перевірених виробників

Додатковий аргумент на користь маринованої продукції від виробників курятини: на відміну від супермаркетів, рецептура, яку тут застосовують, перевірена державною установою – Укрметтестстандартом. Тобто солі, спецій, інших складових маринаду тут оптимальна кількість. Така замаринована продукція відповідає державним стандартам і абсолютно безпечна для вживання.