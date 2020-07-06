Як отримати максимальну користь від часнику: озвучено важливі поради

Щоб отримати максимальну користь, часник необхідно подрібнити і залишити на кілька хвилин. Завдяки цьому почне діяти фермент алліназа. Потім його можна їсти сирим або приготованим при не дуже високих температурах.

Алліназа в контакті з киснем розщеплює алліїн, сірковмісну амінокислоту, яка присутня в часнику. В результаті утворюються активні інгредієнти алліцин (відповідальний за пекучий і гострий аромат) і аджоен, повідомляє ajosalud.com.

Однак в процесі приготування втрачаються ці компоненти та їхні властивості. Щоб цього уникнути і отримати більше поживних речовин, важливо запам'ятати головні особливості:

Користь часнику формується ще на стадії підготовки. Сирий часник слід подрібнити і трохи почекати, поки утворюються алліцин і аджоен. Потім з'їсти в такому вигляді або додати в рецепти (наприклад, в кінці приготування соусів, пюре або супів).

Вважається, що необхідно вживати 1-2 зубчики на день.

Часник у фритюрі або смажений в духовці не володіє лікарськими властивостями, оскільки висока температура руйнує його активні сполуки.

Варений часник теж не є надто корисним, тому що він не подрібнений. Після кип'ятіння фермент алліназа руйнується, через що не відбувається розщеплення алліїну. Проте, з іншого боку, це гарне джерело фруктанів, які мають пребіотичний ефект для поліпшення кишкової мікробіоти.

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