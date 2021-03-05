Як почистити гранат: 3 прості способи. Відео

Скільки разів ви хотіли купити гранат, але відмовлялися від цієї ідеї лише тому, що вас лякала думка про те, що його необхідно почистити?

Розуміємо, плавали. А ще ми знаємо, що коли відати кілька лайфхаків, то почистити гранати буде не важко.

Редакція FoodOboz розповідає, як почистити цей неслухняний фрукт так, щоб потім не довелося відмивати кухню від червоних плям.

Перший спосіб

Акуратно врізати шкірку зверху, намагаючись не зачепити зерна: зробіть круговий надріз і зніміть "кришечку". Потім зробити надрізи уздовж тіла граната, ніби розрізаючи його на скибки. Розкрити гранат і витягти зерна пальцями. Якщо ви хочете ефектну подачу на стіл, то не діставайте зерна, а просто видаліть білі перегородки, розкрийте "пелюстки" до кінця і подавайте плоди у вигляді бутонів.

Другий спосіб

Цей спосіб називається "ударний метод", оскільки вам доведеться добряче "відлупцювати" неслухняний фрукт.

Гранат розрізати навпіл. Узяти одну половину шкіркою догори і тримаючи фрукт над мискою, стукати по ньому ложкою або лопаткою, поки всі зернятка не впадуть на дно посудини. Чим нижчою буде ваша рука з гранатом, тим менше ймовірність того, що бризки соку заляпають усе навколо.

Третій спосіб

Цей спосіб передбачає використання води. Щоправда, часу це займе трохи більше, ніж попередні два.

Отже, потрібно видалити верхівку граната і зробити в ньому надрізи як у першому способі. У глибоку миску налити воду, покласти туди фрукт і розламати на декілька частин. Розібрати гранат під водою на зерна, а після цього зробити одну з цих процедур:

дістати з води шматочки перегородок і шкірки, а потім процідити рідину;

пропустити вміст миски через друшляк, а потім видалити сміття.

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