Як приготувати ідеальну курку: лайфхак, підказки, рецепти

Як правильно готувати курку, щоб м'ясо було м'яким і соковитим і, бажано, з красивою хрусткою скоринкою? Відповідь на це запитання знають професійні шефи.

Ми вам уже розповідали, як приготувати курку за рецептом відомого шефа Джеймі Олівера: він пропонує запікати цілу тушку з лимоном, овочами і пряними травами. Сьогодні ми ділимося лайфхаками приготування курки від Джулії Чайлд – легендарної американської шеф-кухарки, яка змогла навчити світ тонкощам французької кулінарії. Спочатку вона написала книгу "Освоюючи мистецтво французької кухні", яку, до речі, визнали фундаментальним дослідженням французької кухні. А потім була ведучою власного телешоу "Французький шеф", де вона вчила готувати мільйони телеглядачів.

У нашому матеріалі ми розкриваємо головні секрети приготування курки від Джулії Чайлд. А також ділимося нашою власною підбіркою рецептів.

10 порад від легендарної Джулії Чайлд. taste.com.au

Порада перша

Підрізайте крила і видаляйте грудну кістку. Джулія Чайлд стверджує, що перед тим як запекти цілу курку, треба обов'язково зробити дві речі: зрізати ліктьову частину крил і видалити дужку (грудну кістку). По-перше, в такому вигляді готова страва матиме більш презентабельний вигляд, по-друге, так тушку буде простіше розділяти на порційні шматочки.

Порада друга

Видаляйте вологу. Перед приготуванням курки завжди – чуєте, завжди! – підсушуйте паперовими рушниками шкіру і м'ясо курки. Джулія Чайлд запевняла, що зайва волога завадить утворенню хрусткої скоринки і м'ясо в такому разі вийде, скоріше, не смаженим, а тушкованим.

Порада третя

Не фаршируйте курку. Якщо ви хочете, щоб м'ясо швидко і рівномірно просмажилося, дослухайтеся поради Джулії і не заповнюйте тушку начинкою. Замість того, щоб пхати всередину овочі або гречку, краще покладіть всередину курки шматок вершкового масла і пучок пряних трав. Улюблений варіант начинки від Джулії: сіль, чайна ложка сухого або свіжого естрагону, дрібно нарізана цибуля-шалот і кілька гілочок петрушки.

Порада четверта

Не поспішайте додавати сіль. Джулія Чайлд запевняла, що солити м'ясо треба лише після того, як загусне підлива. Вся справа в тому, що під час випаровування рідини смак соусу стає більш насиченим, і, якщо посолити страву на початку приготування, підлива у вас вийде пересоленою.

Порада п'ята

Зробіть курці масаж. Ця порада може здатися смішною, але ми зараз у жодному разі не жартуємо. Джулія Чайлд радила всім, хто планує запікати цілу курку, перед приготуванням натерти її вершковим маслом. Це ноу-хау Джулія називала "вершковим масажем". За її словами, ця нехитра маніпуляція – причина хрусткої та апетитної скоринки.

Порада шоста

Не забувайте про боки. Джулія стверджувала, що для того, щоб курка вийшла апетитною і соковитою, її потрібно запікати з усіх боків. Джулія радила готувати курку за такою схемою:

Покладіть тушку на грудку і підрум'яньте за температури 220°C протягом 15 хвилин.

Потримайте її по п'ять хвилин на лівому і правому боці.

Знизьте температуру в духовці до 175°C, покладіть тушку на спинку і доведіть до готовності.

І не забувайте поливати курку соком, що виділяється, – так шкірка добре просочиться і не підгоратиме.

Порада сьома

Не тримайте курку на вогні занадто довго: так вона стане сухою і несмачною. Джулія Чайлд радила завжди перевіряти готовність страви: проткнути м'ясо ножем і подивитися на колір соку. Якщо він не рожевий, а прозорий і злегка жовтуватий, одразу діставайте страву з духовки.

Порада восьма

Зв'яжіть птицю. Зв'язування курячої тушки кулінарною мотузкою – класичний прийом шеф-кухарів. Ця техніка допомагає досягти рівномірного просмажування м'яса і збереження гарного вигляду тушки.

Порада дев'ята

Обсмажуйте невеликими партіями. Якщо ви готуєте не цілу тушку, а порційні шматочки, то тут Джулія радила не викладати шматочки курки дуже близько один до одного, оскільки так, за її словами, м'ясо виділятиме надто багато вологи. Для отримання апетитної скоринки курку краще обсмажувати по 2-3 шматочки за раз.

Порада десята

Приготуйте курку у вині. Джулія Чайлд запевняла, що правильний вибір вина відіграє не останню роль в "ідеальності" курки. Вона радила тушкувати птицю в міцних сухих білих винах – наприклад, білому бургундському або Сôtes du rhône. Якщо вам не до смаку кислота у м'ясних стравах, можете замінити звичайне вино на французький вермут.

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