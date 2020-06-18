Як приготувати спагетті з цукіні: 3 ідеї та рецепт

FoodOboz 10:00, 18.06.2020

Ми любимо спагетті, ми їмо їх з тисячею різних приправ. Однак, спробувавши з кабачками, ви не зможете забути їх ніжний та легкий смак. Проста основа з двох інгредієнтів може створити незабутні та прості в приготуванні страви.

Перш ніж викласти детальний рецепт одного з них, lacucinaitaliana.it

пропонує кілька оригінальних ідей різних смакових поєднань кабачків.

Цукіні та кабачки чудово поєднуються зі спагеті
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З соусом песто

Песто та кабачки - це ідеально збалансоване поєднання. Щоб страва була ідеальною, наріжте тонкими смужками кабачки та обсмажте їх на сковороді з маслом і сіллю до готовності. Якщо ви любите легкі аромати, можете приготувати кабачки на пару. Як тільки кабачки будуть готові, зваріть спагетті, процідіть і приправте соусом песто, додаючи кабачки в кінці. Цей рецепт ідеально підходить для літа, тому що страву можна подавати трохи теплою!

З креветками

Креветки та кабачки - гарна класика комбінацій, які ми хотіли б запропонувати також у версії для спагетті. Оскільки час приготування кабачків перевищує час приготування креветок, ми рекомендуємо починати готувати на сковороді з маслом, зубчиком часнику та кабачками. Додамо креветок за хвилину до того, як вимкнути вогонь. Після змішування ви отримаєте креветки та обсмажені кабачки.

З смаженими цукіні

Спагеті та кабачки – так, але смажені! Це відповідь самим ненажерливим гурманам, які не зможуть встояти перед хрустом тонких і смажених нарізаних цукіні, посолених і залишених в спокої з кількома листками свіжої м'яти, які будуть додані в класичні спагетті з часником, олією та перцем чилі. Ця страва повна характеру та дуже проста в приготуванні, без якої, повірте, ви більше не зможете.

Паста з цукіні

Рецепт

Паста з цукіні
https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-e-zucchine-2/

Складові

  • 300 г спагетті

  • 200 г кабачків

  • 60 г цибулі

  • 4 жовтки

  • тертий сир пармезан

  • оливкова олія першого віджиму

  • сіль

Приготування

  1. Обсмажте нарізану цибулю та нарізані кабачки в оливковій олії.

  2. Жовтки збийте в мисці з дрібкою солі та 2 столовими ложками пармезану.

  3. Зваріть спагеті аль денте, відкиньте на друшляк, перенесіть їх в миску з жовтками, додайте обсмажені цукіні, перемішайте та подавайте.

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