Як прискорити обмін речовин: названо 7 дієвих продуктів

До продуктів, які прискорюють обмін речовин і допомагають детоксикації організму, насамперед відносяться чай, кава та спеції, такі як кориця, імбир або перець чилі.

Якщо їх поєднувати зі здоровою дієтою і регулярними фізичними навантаженнями, це сприятиме зниженню ваги. Однак важливо пам'ятати, що надмірне споживання може викликати безсоння або підвищити кров'яний тиск, повідомляє tuasaude.com.

Перець чилі

Він містить капсаїцин – речовину, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості. Ця хімічна сполука допомагає полегшити біль, запобігти раку, прискорити обмін речовин і зменшити запальні процеси. Необхідно вживати близько 3 г перцю чилі на день. Надмірна кількість може викликати відчуття печіння в роті та шлунку.

Зелений чай

Зелений чай багатий на флавоноїди, катехіни та кофеїн, які допомагають прискорити метаболізм і сприяють спалюванню жиру (за умови збалансованого харчування і фізичної активності). На додаток до цього, він має сечогінний ефект, тому допомагає усунути затримку рідини. Щоб отримати результат, потрібно пити 4 чашки чаю на день. Однак варто уникати вживання його в поєднанні з основними прийомами їжі, тому що це може перешкоджати засвоєнню деяких мінералів з раціону, таких як залізо, цинк або кальцій.

Кориця

Кориця має протизапальні, антиоксидантні, протиракові та термогенні властивості. Вона покращує травлення, а також контролює діабет і холестерин, бо дає змогу регулювати рівень цукру в крові та підвищує кількість ліпопротеїнів високої щільності. Цю спецію можна вживати у вигляді чаю або по 1 чайній ложці, додаючи в соки, смузі, фруктові салати, каву або молоко.

Імбир

Оскільки імбир містить сполуки 6-гінгерол і 8-гінгерол, він збільшує вироблення тепла і поту. Це допомагає спалювати накопичений жир, сприяючи зниженню ваги. Також він зменшує рівень ліпідів, підтримує рівень цукру в крові, поліпшує травлення і бореться з метеоризмом. Його можна вживати в формі чаю або додавати в соки, смузі та салати.

Гуарана

Гуарана прискорює метаболізм, тому що містить кофеїн і є фруктом, багатим на антиоксиданти. Щоб схуднути, її слід вживати разом з зеленим соком або імбирним чаєм, які також сприяють втраті ваги. Рекомендована кількість – 1-2 чайних ложки порошку гуарани на день, уникаючи вживання вночі, щоб не допустити проблему безсоння.

Яблучний оцет

Він допомагає втрачати вагу, тому що стимулює обмін речовин, покращує травлення, збільшує ситість і бореться з затримкою рідини. Також в його складі присутні антиоксиданти, які сприяють правильному функціонуванню організму. Потрібно споживати 1-2 чайні ложки яблучного оцту на день, розведеного в склянці води, або використовувати його для приправи м'яса та салатів.

Кава

Кава містить кофеїн, завдяки чому прискорює обмін речовин. Рекомендована кількість – максимум 4 чашки по 150 мл на день. Однак важливо пам'ятати, що її слід уникати у випадках гастриту, високого кров'яного тиску або безсоння.

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