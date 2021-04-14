Як розпізнати найнебезпечніший ресторан: шеф-кухарі назвали 10 ознак

Велике меню, лід, запах у закладі – далеко не весь перелік того, на що варто звернути увагу в ресторані, якщо не хочете зіпсувати свій сніданок, обід, вечерю або й зовсім отруїтися.

Шеф-кухарі з різних закладів чесно назвали найстрашніші речі, про які клієнти можуть навіть не підозрювати, прийшовши в ресторан, кав'ярню, невелике кафе. Передає Boredpanda.

10 сигналів про те, що вам потрібно йти із закладу:

Якщо ви ввійдете в ресторан морепродуктів і відчуєте запах риби, йдіть; Брудна підлога та столи – це означає, що і все в такому закладі дуже брудне і ніколи нормально не прибиралося; Якщо ви зайшли в ресторан і відчуваєте запах жиру, йдіть, це місце не чисте і з поганою вентиляцією; Запитайте в офіціанта, звідки привезли устриці в заклад. Якщо він не знає – йдіть, адже ймовірність того, що вони погані, дуже велика. Те ж саме і з більшістю морепродуктів; Найчастіше лимони для води використовують дійсно мерзенні і брудні та вже зіпсовані, їх просто обрізають; Не замовляйте рибу по неділях. У більшості місць рибу доставляють по понеділках і четвергах. Риба досить швидко "розходиться", а в неділю вона може бути вже зіпсованою. Ніколи не пийте напої з льодом, тому що занадто багато місць не тримають у чистоті свої льодогенератори, тому що це часто ігнорується порівняно з іншим кухонним обладнанням; Якщо район багатолюдний, а ресторан порожній, це зазвичай поганий знак; Якщо в ресторані гігантське багатосторінкове меню, це величезний "червоний прапор" і сигнал про те, що кухарі цього закладу точно не зможуть приготувати всі зазначені в меню страви; Якщо співробітники намагаються сперечатися з вами про якість їжі, щоб відмовити вас від відправки чогось недовареного, просто йдіть. Це означає, що у них є кухар, який не витримує критики, і ваші шанси отримати неприємний "подарунок" просто у страві значно збільшуються.

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