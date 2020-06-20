Як убезпечити посудомийну машину від бактерій: 3 прості правила

Залишки забрудненої їжі або водопровідна вода, що підключена до посудомийної машини, може стати гарним середовищем для розмноження бактерій та грибків.

Це стверджують італійські експерти з харчування в публікації "Прикладна й екологічна мікробіологія". Навіть якщо ризик захворіти невисокий, варто зменшити його за допомогою декількох простих застережних заходів та правил користування посудомийною машиною, рекомендує видання iodonna.it

1. Не відчиняйте дверцят машини, поки посуд всередині не охолоне.

Дверцята необхідно відчиняти після того, як посуд всередині охолоне Getty

2. Чистіть гумові ущільнення сухою тканиною після кожного циклу прання.

3. "Температура також має значення: миття посуду вище від 60° знижує ризик виникнення і розмноження різних бактерій", – пояснює Карло Синьореллі, професор гігієни та суспільної охорони здоров'я в Пармському університеті, підкреслюючи, що багато проблем на кухні виникає через зберігання продуктів при неправильних температурах і через використання одного й того ж посуду для оброблення різних продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, макарони, боби, перець і цитрусові є одними з тих продуктів, які не варто викидати занадто швидко. У них тривалий період зберігання, тому вони можуть використовуватися на кухні значно довше.