Як вибрати хороший шоколад: поради від Лізи Глінської

Маша Сердюк FoodOboz 01:40, 19.01.2021 Оновлено: 05:05, 19.01.2021

Кондитерка і суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла, як вибрати в магазині хороший шоколад.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що справжній чорний шоколад легко ідентифікувати: "варто лише подивитися на його склад".

"На першому місці серед інгредієнтів завжди вказують те, чого в продукті найбільше. В чорному шоколаді це має бути какао терте, потім какао-масло, цукор і лецитин – все!" – говорить Глінська.

За її словами, нещодавно вона вирішила знайти в магазині справжній шоколад, однак навіть на упаковках із написами "суперчорний", "супернатуральний" в інгредієнтах на першому місці стояв цукор. "Так не має бути", – запевняє кондитерка.

"Після півгодинних пошуків я знайшла лише швейцарський і один німецький шоколад із відповідним складом", – додала вона.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами порадами Лізи Глінської, як правильно вибрати борошно для десерту. Також ми розповідали про шоколаді з Кременчука, який отримав нагороди в Лондоні. Міжнародні фахівці оцінили чорний шоколад із трояндою і виноградом, темний шоколад із сиром і темний шоколад із вишнею і чебрецем.

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