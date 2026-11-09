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Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
Time to read1 хв
846
Рецепт дерунів
Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто. Джерело: freepik.com

Картопляні деруни – дуже смачна, ситна, домашня страва. Найкраще готувати їх із додаванням тертої цибулі: вона не дасть дерунам посіріти.

Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Смачні деруни

Редакція FoodOboz ділиться рецептом дуже смачних, золотистих дерунів із часником і спеціями.

Інгредієнти:

  • картопля
  • цибуля
  • часник
  • яйця
  • борошно
  • спеції
  • олія

Спосіб приготування:

1. Натріть картоплю, цибулю, часник, додайте борошно, яйця, спеції.

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Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Тісто для дерунів

2. Смажте до золотистого кольору.

Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Скільки смажити деруни

Подавайте зі сметаною!

Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

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