Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски
Маринована цибуля – проста, але дуже смачна закуска, яку легко приготувати. Вона особливо добре поєднується з м’ясними та рибними стравами.
Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачної, маринованої, хрусткої цибулі зі спеціями.
Інгредієнти:
- Цибуля – 1 велика головка
- Часник – 2-3 зубчики
- Перець горошком
- Сіль – 1 ч.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Яблучний оцет – 80 мл
- Гаряча вода – 180 мл
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Спосіб приготування:
1. Цибулю наріжте тонкими скибочками.
2. Викладіть у банку, додайте спеції, оцет, часник і залийте гарячою водою.
Залиште маринуватися!
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