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Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Ірина Мельниченко
Ірина Мельниченко
Time to read1 хв
icon 3,0 т.
Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски
Як смачно замаринувати цибулю. Джерело: скриншот із відео на YouTube

Маринована цибуля – проста, але дуже смачна закуска, яку легко приготувати. Вона особливо добре поєднується з м’ясними та рибними стравами.

Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Як правильно приготувати мариновану цибулю

Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачної, маринованої, хрусткої цибулі зі спеціями.

Інгредієнти:

  • Цибуля – 1 велика головка
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Перець горошком
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Яблучний оцет – 80 мл
  • Гаряча вода – 180 мл
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Спосіб приготування:

1. Цибулю наріжте тонкими скибочками.

Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Цибуля для закуски

2. Викладіть у банку, додайте спеції, оцет, часник і залийте гарячою водою.

Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Скільки часу маринувати цибулю

Залиште маринуватися!

Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Готова маринована цибуля

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