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Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Ірина Мельниченко

Хрусткі, золотисті деруни: р...

Джерело: freepik.com

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Картопляні деруни – дуже смачна, ситна, домашня страва. Найкраще готувати їх із додаванням тертої цибулі: вона не дасть дерунам посіріти.

Смачні деруни

Редакція FoodOboz ділиться рецептом дуже смачних, золотистих дерунів із часником і спеціями.

Інгредієнти:

  • картопля
  • цибуля
  • часник
  • яйця
  • борошно
  • спеції
  • олія

Спосіб приготування:

1. Натріть картоплю, цибулю, часник, додайте борошно, яйця, спеції.

Тісто для дерунів

2. Смажте до золотистого кольору.

Скільки смажити деруни

Подавайте зі сметаною!

Готова страва

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