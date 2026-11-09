Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто

Картопляні деруни – дуже смачна, ситна, домашня страва. Найкраще готувати їх із додаванням тертої цибулі: вона не дасть дерунам посіріти.

Смачні деруни

Редакція FoodOboz ділиться рецептом дуже смачних, золотистих дерунів із часником і спеціями.

Інгредієнти:

картопля

цибуля

часник

яйця

борошно

спеції

олія

Спосіб приготування:

1. Натріть картоплю, цибулю, часник, додайте борошно, яйця, спеції.

Тісто для дерунів

2. Смажте до золотистого кольору.

Скільки смажити деруни

Подавайте зі сметаною!

Готова страва

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