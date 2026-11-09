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Хрусткі, золотисті деруни: розповідаємо, що додати в тісто
Хрусткі, золотисті деруни: р...
Джерело: freepik.com
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Картопляні деруни – дуже смачна, ситна, домашня страва. Найкраще готувати їх із додаванням тертої цибулі: вона не дасть дерунам посіріти.
Смачні деруни
Редакція FoodOboz ділиться рецептом дуже смачних, золотистих дерунів із часником і спеціями.
Інгредієнти:
- картопля
- цибуля
- часник
- яйця
- борошно
- спеції
- олія
Спосіб приготування:
1. Натріть картоплю, цибулю, часник, додайте борошно, яйця, спеції.
Тісто для дерунів
2. Смажте до золотистого кольору.
Скільки смажити деруни
Подавайте зі сметаною!
Готова страва
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