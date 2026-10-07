Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски

Маринована цибуля – проста, але дуже смачна закуска, яку легко приготувати. Вона особливо добре поєднується з м’ясними та рибними стравами.

Як правильно приготувати мариновану цибулю

Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачної, маринованої, хрусткої цибулі зі спеціями.

Інгредієнти:

Цибуля – 1 велика головка

Часник – 2-3 зубчики

Перець горошком

Сіль – 1 ч.л.

Цукор – 1 ст.л.

Яблучний оцет – 80 мл

Гаряча вода – 180 мл

Спосіб приготування:

1. Цибулю наріжте тонкими скибочками.

Цибуля для закуски

2. Викладіть у банку, додайте спеції, оцет, часник і залийте гарячою водою.

Скільки часу маринувати цибулю

Залиште маринуватися!

Готова маринована цибуля

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