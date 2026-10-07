1 хв
3,0 т.
Маринована цибуля до м’ясних страв: ділимося рецептом найсмачнішої закуски
Як смачно замаринувати цибулю.
Джерело: скриншот із відео на YouTube
Маринована цибуля – проста, але дуже смачна закуска, яку легко приготувати. Вона особливо добре поєднується з м’ясними та рибними стравами.
Як правильно приготувати мариновану цибулю
Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачної, маринованої, хрусткої цибулі зі спеціями.
Інгредієнти:
- Цибуля – 1 велика головка
- Часник – 2-3 зубчики
- Перець горошком
- Сіль – 1 ч.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Яблучний оцет – 80 мл
- Гаряча вода – 180 мл
Спосіб приготування:
1. Цибулю наріжте тонкими скибочками.
Цибуля для закуски
2. Викладіть у банку, додайте спеції, оцет, часник і залийте гарячою водою.
Скільки часу маринувати цибулю
Залиште маринуватися!
Готова маринована цибуля
Також на OBOZ.UA ви можете ознайомитися з рецептами:
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!