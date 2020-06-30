10 продуктов, заморозить которые вам даже не придет в голову

Чеснок, яйца, травы, мука, колбасы – вот только некоторые из продуктов, которые бесконечно долго можно хранить в морозильной камере.

Замораживание продуктов, которые мы не собираемся употреблять сразу, – это метод, который мы используем чаще всего для сохранения продуктов и предотвращения их порчи. Тем не менее есть некоторые из них, которые мы никогда не замораживаем, но которые можно хранить месяцами в морозилке без всякого для них ущерба, советует испанское издание Diariovasco

Печенье, пирожные и шоколад: эти сладости являются продуктами, которые мы обычно не замораживаем, но их можно хранить таким образом в течение четырех – шести месяцев без каких-либо проблем. Конечно, лучше предварительно расфасовывать на порции, чтобы иметь возможность разморозить их по мере необходимости.

Печенье может храниться до 6 месяцев Getty

Картофельные чипсы: картофельные чипсы и другие закуски часто приобретают затхлый вкус, когда упаковка открыта некоторое время. Поместив их в морозильную камеру, мы избавимся от этой проблемы.

Колбаса: колбасы, такие как зельц, прекрасно хранятся в прохладных, сухих и проветриваемых местах. Но если они находятся там долгое время, они начинают твердеть и теряют вкус. Разделив зельц на порции, его удобно поместить в морозильник и доставать по мере необходимости.

Зельц необходимо разделить на порции 1000.menu

Яйца: если отделить желтки от белков и поместить их в разные емкости, то таким образом яйца можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев.

Чеснок: зубчики можно заморозить по отдельности и завернуть в алюминиевую фольгу. Правда, необходимо знать, что таким образом их можно хранить не больше 2 месяцев, после чего вкусовые качества начинают меняться.

Каждую дольку чеснока заворачиваем в фольгу Getty

Фрукты: их также можно хранить в морозильной камере, хотя некоторые сначала необходимо обработать. Например, яблоки должны быть предварительно приготовлены, чтобы предотвратить появление гнили. Шпинат лучше заморозить в виде пюре, чтобы не почернел, а персики разделить пополам и присыпать сахаром. Клубника, ежевика и черника морозятся целиком без особой подготовки.

Мука: ее не просто можно морозить, это делать рекомендуется. Кондитеры предпочитают использовать замороженную муку, потому что холодные ингредиенты делают слоеное тесто более свежим.

Муку рекомендуют замораживать Getty

Молочные продукты: могут быть заморожены, но вы должны поместить их в морозильную камеру, разделенную на разные контейнеры, поскольку объем жидкости увеличивается при замораживании. Кроме того, важно их не размораживать сразу, достав из морозильника, а вначале поместить в холодильник, а уж затем начинать использовать по своему усмотрению.

Травы: тимьян, розмарин и имбирь, например, можно долго хранить в морозильной камере, и их не нужно размораживать при приготовлении пищи.

Травы можно не размораживать для приготовления блюд Getty

Соусы: если остался соус, его можно поместить в морозильную камеру, но только обязательно в пластиковой или стеклянной посуде.

Как сообщал OBOZREVATEL, треть производимой в мире еды попадает в мусор. Пищевые отходы являются серьезной проблемой, поэтому необходимо использовать продукты с умом.