15 гастротрендов, которые ждут нас в 2021 году

Большинство гастротрендов 2020-го перекочует в 2021 год. В первую очередь это связано с COVID-19: в следующем году пандемия будет иметь продолжение, и люди в связи с этим все также будут готовить дома и заказывать еду на вынос.

Основываясь на этих предположениях, журналисты гастрономического издания Delish дали свой собственный фуд-прогноз на 2021 год.

Тренд №1. Растительные продукты

Растительные продукты станут одной из самых важных тенденций 2021 года. По данным International Food Information Council’s, все больше и больше людей заявляют, что они получают белок из растительных источников (во время пандемии количество таких людей увеличилось до 28%). Кроме того, все больше и больше людей будут переходить на веганскую еду – как из экологичных побуждений, так и ради интереса.

Также предполагается, что в следующем году рестораны будут внедрять еще больше инноваций – эксперты не исключают даже появление рыбы на растительной основе.

Тренд №2. Завтраки

В связи с тем, что человечество начало больше времени проводить дома, у людей появилось время готовить завтраки. Из-за этого в мире резко подскочил спрос на зерновые: люди массово готовят каши на с утра. В следующем году специалисты прогнозируют увеличение количества фотографий завтраков в Инстаграм: люди будут поголовно готовить дома по утрам.

Instagram захватят фотографии завтраков. unsplash.com

Тренд №3. Кулинарные эксперименты

В 2020 году случился небывалый бум на гастрономические эксперименты, в 2021-м эта тенденция продолжится. Ожидаем новинки вроде клубничного и арахисового молока, а также хлопьев из панкейков и прочей диковинной инстаграмной еды, на приготовление которой у вас уйдут часы, а на съедение – секунды.

Тренд №4. Консервация

Консервация – еще один тренд, который перекочует из 2020-го в 2021-й. Согласно исследованиям, в этом году половина населения во время самоизоляции попробовало делать дома консерваицю и… им понравилось! Поэтому будьте готовы, что в 2021 году ваши знакомые будут выкладывать в соцсети фотографии садов и огородов, где они выращивают продукты, а также фото банок с маринованными огурцами, помидорами и кабачками.

Тренд №5. Мастер-классы онлайн

Встречи в Zoom отлично подходят не только для онлайн-вечеринок с друзьями и совещаний с коллегами, но и для мастер-классов вживую. Потому что одно дело смотреть в ютубе на Джейми Оливера или Гордона Рамзи, а совсем другое – готовить самому в режиме реального времени под чутким руководством какого-нибудь шефа.

Тренд №6. Домашняя паста

Паста ручной работы – один из трендов 2020 года и в следующем году эта тенденция сохранится. Тем более, что мы вошли в зимний период, а лучшая еда в холодное время года – углеводы. Готовьте ваши руки для приготовления вареников, макарон, клецок, булок и хлеба – кажется, в 2021-м человечество снова полюбит глютен.

Тренд №7. Службы доставки

В 2020 году спрос на доставку еды и продуктов вырос на 40%, в следующем году цифра будет только расти. Люди будут заказывать домой абсолютно все – начиная от еды и алкоголя и заканчивая товарами первой необходимости.

В 2021 году увеличится количество людей, пользующихся службами доставки. unsplash.com

Тренд №8. Экологичная упаковка

Невероятно, но факт: в 2021 году на планете будут производить меньше пластика. Такой поворот событий на первый взгляд кажется маловероятным ввиду того количества одноразовой упаковки, которую используют вышеупомянутые службы доставки. Однако тенденция такова, что компании все больше и больше задумываются о том, каким образом можно причинить планете как можно меньше вреда. Экологичная упаковка – один из важных моментов в решении этой проблемы.

Тренд №9. Расширение горизонтов

Можно сколько угодно говорить, что социальные сети – зло, но нельзя отрицать тот факт, насколько сильно они расширяют наши горизонты с гастрономической точки зрения. Признавайтесь, сколько раз вы залипали на кулинарных видео? И сколько раз бежали в магазин за продуктами, после того, как кто-то из блогеров приготовил вкусняшку? В 2021 году все больше людей будут не просто ставить лайки под видео с едой, но и готовить сами или, как минимум, гуглить заведения, где можно попробовать это блюдо.

Тренд №10. Индивидуальная еда

Прошли те времена, когда на чьем-то дне рождении мы могли есть торт, на который кто-то плюнул, задувая свечки. В 2021 году речь пойдет об индивидуальной еде, то есть порционно запакованной. Чтобы со спокойной душой можно было отмечать важные праздники, не переживая о микробах от постороннего человека.

Тренд №11. Хороший алкоголь по разумной цене

У людей появилось больше времени на изучение информации, в том числе и об алкоголе – потребители читают миллион отзывов и изучают состав того или иного алкоголя. И как следствие выбирают не первую попавшуюся бутылку, а хороший алкоголь по нормальной цене.

Люди начнут разбираться в алкоголе и научатся миксовать коктейли. unsplash.com

Тренд №12. Бармен на дому

Так как во время локдауна многие бары были закрыты, большинство любителей коктейлей научилось делать миксы в домашних условиях. И с удовольствием пополняют домашний бар биттерами, настойками, ликерами, сиропами и прочими вкусными штуками. В следующем году эта тенденция никуда не денется.

Тренд №13. Доски для подачи

Журналисты издания Delight уверены, что одним из трендов 2021 года также будут сервировочные доски для чего угодно: для блинов, для пиццы, для сыра, для мяса и для жареной картошки. Потому что, во-первых, это красиво, во-вторых – инстаграмно.

Тренд №14. Готовые наборы для приготовления еды

Прогнозы утверждают, что в следующем году большинство людей будут большую часть времени проводить дома, поэтому рестораны уже сейчас ввели опцию готовых наборов: получаешь все необходимые ингредиенты вместе с пошаговой инструкцией приготовления блюда, и вуаля, ужин из ресторана готов!

Тренд №15. Фаст-фуд

Комфортная еда стала ключевым фактором пандемии, поэтому неудивительно, что в популярных заведениях быстрого питания всегда можно увидеть огромные очереди. И в будущем году эти очереди будут только увеличиваться, ведь такая еда – доступна и удобна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к 2025 году 54% выручки заведений будет приходиться на заказы, сделанные онлайн. По сравнению с 2019 годом этот процесс ускорился в три раза. А уже через 5 лет доля доставки вырастет до 23%.