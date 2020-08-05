7 сортов риса: озвучены блюда, в которых их стоит использовать

Рис имеет высокую питательную ценность и превосходные вкусовые качества. При этом его сорта по-разному используются для тех или иных блюд. Например, арборио лучше всего подходит для ризотто.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с их свойствами и отличиями, опубликованными на cuerpomente.com.

Красный рис обладает интенсивным сладким вкусом

Арборио

Арборио – шлифованный рис очень хорошего качества. Первоначально этот сорт выращивали только в долине реки По (Италия). Его круглые зерна слишком пористые и имеют губчатую текстуру, поэтому могут впитывать много жидкости во время длительного приготовления.

Кроме того, при перемешивании он легко выделяет крахмал, что придает ему кремообразную консистенцию, идеально подходящую для ризотто. Этот рис обеспечивает организм большим количеством энергии, которая быстро усваивается, а также является хорошим выбором для блюд с грибами и средиземноморскими травами.

Коричневый рис

Это крупнозернистый, хрустящий и, прежде всего, очень питательный рис. Он не шлифуется, поэтому сохраняет оболочку и зародыш, богатые клетчаткой и витаминами группы В. Коричневый рис очень универсален на кухне, готовится относительно быстро (35-40 минут), а его зерна рыхлые и элегантные в любом рецепте.

Также он очень ароматный и хорошо подходит для легких блюд. Однако желательно замочить его за несколько часов до приготовления.

Жасмин

Этот рис выращивается в Таиланде в уникальных климатических условиях. В результате получается длинное, почти полупрозрачное и очень ароматное зерно, похожее на басмати из Индии. Однако оно имеет тенденцию слипаться при приготовлении, что делает его идеальным для употребления палочками.

Такой рис имеет мягкую и шелковистую текстуру. Его можно подавать к любому блюду без приправ или с добавлением оливкового масла, соли и перца по вкусу.

Красный рис

Красный рис богат питательными веществами и обладает интенсивным сладким вкусом. Яркий цвет создан благодаря натуральным пигментам с антиоксидантным действием. Однако не следует путать его с красным дрожжевым рисом, который представляет собой полированные зерна, ферментированные грибком Monascus purpureus.

Черный рис Venere

Этот рис происходит из Китая, где он известен как "запрещенный рис", так как когда-то был зарезервирован для императора и его семьи. Короткозернистый, ароматный и не очень клейкий, он требует длительного времени приготовления. Интенсивный цвет немного тускнеет, но рис сохраняет приятный блеск и хрустящую текстуру.

Обычно его используют для сопровождения блюд из рыбы или морепродуктов, но он также хорошо сочетается с овощами и десертами.

Рис басмати

Это длиннозернистый рис, название которого в переводе означает "ароматный", потому что при приготовлении выделяется сильный запах. Он имеет великолепную консистенцию зерен и прекрасный миндальный вкус.

Хотя готовится очень быстро, рекомендуется дать ему немного настояться, чтобы соединение 2-ацетил-1-пирролин, ответственное за аромат, не улетучилось во время приготовления. Басмати хорошо подходит для острых и щедро приправленных блюд.

Каролина

Этот рис обладает характеристиками, которые делают его идеальным для приготовления классических японских суши. Крупные и очень короткие зерна содержат большое количество крахмала, что придает им слегка сладковатый вкус и гладкую текстуру, которая при приготовлении имеет тенденцию слипаться.

Его часто используют для ризотто и десертов, таких как рисовый пудинг. Однако он требует особого внимания в процессе приготовления.

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