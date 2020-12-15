Американцы ввели услугу "психологической поддержки" при доставке пиццы

Американская пиццерия Vinnie’s, расположенная в Бруклине (Нью-Йорк) ввела услугу психологической поддержки при заказе пиццы на дом. Заплатив всего один доллар сверху, вы можете получить не только доставку, но и "утешительные слова".

"За 1$ курьер посмотрит вам прямо в глаза и скажет, что все будет хорошо и вы справитесь", – говорится в описании услуги, пишет издание Time Out.

В соцсетях Vinnie’s представители пиццерии написали, что "заказ одних лишь утешительных слов без пиццы возможен, однако стоить эта услуга будет минимум 15 долларов": нужно будет заказать минимум 15 "утешительных фраз", чтобы они приехали с доставкой к тебе домой. Если же тебе нужна всего одна утешительная фраза за один доллар, вы можете заказать ее самовывозом и, лично приехав в пиццерию, получите ободряющие слова из окошка take away.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде: она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.