Рецепт кекса из МакФлури стал трендовым в сети

В социальной сети появилось видео быстрого рецепта, которое привлекло внимание подписчиков и быстро стало популярным. На нем мороженое за несколько минут превращается в бисквит.

Видео, как сделать из прохладного десерта пирог, опубликовала на странице TikTok блогер Эмили Канэм (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вся изюминка в главном ингредиенте, который она добавила в блюдо. Девушка перемешала немного подтаявшее, мягкое мороженое с мукой. Получившуюся массу снова положила в картонную коробочку для лакомства.

"Приготовление кекса не займет больше двух минут", – подчеркнула Эмили и поместила свое творение в микроволновую печь.

По мере готовности она продемонстрировала пирог, разрезав его на тарелке. Выпечка вышла белого цвета с шоколадом внутри.

Мнения подписчиков разделились. Одни не поняли подобных экспериментов, другие наоборот пришли в восторг.

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