Чем полезна капуста: раскрыты важные свойства

Капуста является очень полезным продуктом для укрепления иммунной системы, восстановления баланса кишечной флоры и устранения токсинов, которые угрожают организму и могут быть причиной воспалительных процессов и патологий.

Еще древние римляне считали этот овощ целебным продуктом против различных заболеваний: бессонницы, кишечных расстройств, язв и рака, сообщает riza.it.

Капуста богата витаминами, волокнами и минералами. Она обладает противовоспалительными, антиоксидантными и детоксифицирующими свойствами, а также защищает сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунитет и снижает риск возникновения рака.

Вещества, найденные в капусте

Наиболее важными активными ингредиентами капусты являются глюкозинолаты и изотиоцианаты – вещества, которым приписываются противораковые свойства.

Глюкозинолаты содержат молекулу серы и ответственны за неприятный запах, связанный с этими овощами, а также за естественный отталкивающий эффект, который препятствует насекомым и травоядным животным есть листья. Однако в организме человека глюкозинолаты оказались способными блокировать активность раковых клеток.

Изотиоцианатам также обладают способностью косвенно ограничивать их пролиферацию (размножение). Другие вещества, обладающие противораковыми свойствами, включают индол, действующий главным образом на благо груди, и сульфорафан – в больших количествах содержится в брокколи и защищает желудочно-кишечную систему.

Особенности приготовления

Как и в случае с большинством овощей, длительное приготовление капусты при высоких температурах уменьшает или приводит к полной потере полезных веществ. Жарка и варка, прежде всего, разрушают витамин С и снижают содержание глюкозинолатов более чем на 75%.

Глюкозинолаты, будучи водорастворимыми, имеют тенденцию диспергироваться в воде при приготовлении пищи, поэтому хорошей стратегией может быть ее повторное использование в других рецептах, например, для замачивания бобовых, приготовления соуса, макарон или риса.

С другой стороны, приготовление на пару, в микроволновой печи или легкое тушение (в небольшом количестве воды и в течение ограниченного времени) меньше повреждает активные ингредиенты.

Чтобы по-настоящему использовать все полезные свойства капусты, предпочтительнее выбирать один из этих методов приготовления или потреблять ее в сыром виде: тонко нарезанной в салат или центрифугированной вместе с другими ингредиентами.

Кроме того, важно не забывать хорошо пережевывать капусту или резать уже перед тем, как подавать на стол. Таким образом, биологически активные соединения увеличиваются даже в четыре раза, поскольку расщепленные растительные клетки легче и быстрее высвобождают все, что в них содержится.

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