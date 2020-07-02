Чем полезны свежие огурцы: раскрыты главные свойства

Огурцы обладают очищающими свойствами, противодействуют появлению целлюлита и гипертонии, снижают кислотность крови и предотвращают повышение уровня глюкозы.

В целом они содержат много минералов (кальций, фосфор, серу, марганец, калий, натрий, железо, йод), некоторые витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту), витамин С, Е, К, провитамин А, азулен и винную кислоту, сообщает riza.it.

Однако эти элементы сконцентрированы главным образом в кожуре и семенах, поэтому не стоит их выбрасывать перед употреблением.

Полезные свойства огурцов

Очищают организм

Благодаря высокому содержанию воды (96,5 %) и калию огурцы являются отличным продуктом для очистки организма. При регулярном употреблении они способны выводить шлаки и токсины, которые вызывают нарушение кислотности крови, замедление метаболизма, задержку воды и образование целлюлита.

Кроме того, предотвращают накопление мочевой кислоты, возникновение подагры и образование камней (в почках и мочевом пузыре). Чтобы воспользоваться полезными свойствами огурцов, нужно употреблять их в сыром виде.

Противодействуют избыточному весу и старению кожи

Огурцы содержат винную кислоту, которая действует как регулятор рН крови, а также обладают детоксикационным действием. Это ограничивает поглощение углеводов и способствует похудению.

Эффект усиливается благодаря присутствию клетчатки, которая снижает поглощение сахаров, жиров и холестерина. Кроме того, винная кислота способна стимулировать выработку коллагена – белка, который помогает сохранить кожу эластичной и мягкой, предотвращая появление морщин.

Поддерживают мозг молодым

Важной особенностью этого овоща является наличие флавоноидов с противовоспалительными свойствами, которые противодействуют старению клеток мозга и полезны против потери памяти. Эти элементы также эффективны в противодействии осложнениям диабета, которые включают повреждение головного мозга, сетчатки, нижних конечностей или почек.

Эффективны при воспалениях

Огурцы содержат азулен – активный ингредиент с противовоспалительным и противоотечным действием. В частности, это вещество оказывается полезным при воспалении щитовидной железы (тиреоидит), задержке воды и целлюлите.

Важные особенности огурцов

Подходят для тех, кто имеет проблемы с печенью, почками и пищеварительным трактом.

Полезны против диабета, потому что уменьшают поглощение сахаров и имеют очень низкий гликемический индекс (15).

Показаны при наличии высокого кровяного давления, так как в них мало натрия, но много калия.

Полезны для профилактики камней в почках и подагры (устраняют мочевую кислоту в крови, вызывающую сильную боль в суставах).

Рекомендованы тем, кто страдает от гастроэзофагеального рефлюкса, так как уменьшают действие желудочного сока, временно увеличивая рН желудка. Однако в этом случае лучше употреблять их без кожуры, а также, если они большие, удалять семена.

Являются отличным средством против целлюлита и помогают поддерживать здоровый вес. Огурцы богат клетчаткой, которая образует гель на уровне кишечника, замедляя тем самым поглощение пищи и продлевая чувство сытости.

Эффективны при наличии воспалительных заболеваний щитовидной железы и кожи.

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