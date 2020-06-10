Что происходит, если пить алкоголь каждый день: названы опасные последствия

Эффект от регулярного употребления алкоголя намного опаснее, чем можно подумать. Среди последствий чаще всего выделяются проблемы с пищеварением, печенью, сердцем и сном.

Несмотря на это, согласно данным исследовательской фирмы Nielsen, во время пандемии COVID-19 продажи алкоголя выросли более чем на 20%, сообщает eatthis.com.

OBOZREVATEL предлагает подробно ознакомиться с информацией о том, что именно происходит с организмом, если пить алкоголь каждый день.

Уменьшается количество бактерий и возникают проблемы с пищеварением

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Alcohol Research, после первого глотка алкоголь мгновенно воздействует на бактерии в желудке, уменьшая количество здорового микробиома. Таким образом, ежедневное употребление алкоголя приводит к длительному нарушению работы желудка и пищеварительного тракта.

Увеличивается вес

Вино и сыр, пиво и гамбургеры – одни из идеальных сочетаний алкоголя и еды. Но употребление их в чрезмерных количествах может привести к избыточному количеству калорий.

"Организм использует алкоголь в качестве источника энергии, из-за чего другие питательные вещества (жиры, углеводы) накапливаются в организме в виде жира", – говорит Корал Дабарера Эдельсон, диетолог, специализирующаяся на лечении кишечника.

Отсутствует результат тренировок

Тем, кто работает над наращиванием мышц, употребляя алкоголь ежедневно, не удастся увидеть результаты своей напряженной работы. По словам диетолога, потребление алкоголя влияет на скорость восстановления мышц (при тренировке мышцы рвутся, а затем восстанавливаются, что приводит к росту). Это особенно важно после тренировок и во время отдыха между ними, когда происходит синтез белка.

Нарушается сон

В дополнение к уменьшению кишечных бактерий ежедневное употребление алкоголя увеличивает частоту сердечных сокращений. Это затрудняет полное расслабление и приводит к частому пробуждению посреди ночи. По данным Harvard Health, алкоголь может быть причиной 10% случаев хронической бессонницы. Кроме того, он заставляет мышцы горла расслабляться, частично закрывая дыхательные пути и вызывая такие проблемы, как апноэ или храп.

Печень постоянно работает в режиме перегрузки

По данным Healthline, у 15% людей, которые много пьют, развивается алкогольная болезнь печени (ARLD). Симптомы включают тошноту, усталость, отечность ног и многое другое.

Увеличивается риск сердечного приступа или инсульта

По данным Американской ассоциации кардиологов, можно не знать об увеличении жира в организме, если употреблять алкоголь каждый день, но он будет накапливаться в артериях вокруг сердца. Триглицериды, ответственные за это, в сочетании с высоким уровнем "плохого" холестерина (ЛПНП) или низким уровнем "хорошего" холестерина (ЛПВП) увеличивают риск сердечного приступа и инсульта.

Тело не сможет бороться с инфекциями

Ежедневное употребление алкоголя приводит к увеличению случаев заболеваний. Это связано с тем, что алкоголь снижает эффективность иммунной системы и повышает вероятность заражения инфекцией.

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