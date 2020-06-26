Даже колбаса! Названы продукты, которые содержат лактозу

Лактоза или молочный сахар представляет собой дисахарид, который расщепляется на глюкозу и галактозу. Организм способен переваривать ее благодаря ферменту, присутствующему в тонкой кишке – лактазе.

Все продукты, полученные из молока животных (коров, овец, коз), а также те, где оно является ингредиентом (мороженое, соусы, шоколад, заварной крем), содержат лактозу. Однако есть и другие, в которых присутствие этого питательного вещества не столь очевидно, сообщает 65ymas.com.

Продукты, в которых есть лактоза:

Колбасы . Лактоза используется для ароматизации, маскировки вкуса соли, а также служит источником энергии для молочнокислых бактерий, которые производят молочную кислоту из сахаров. Это является важным процессом при производстве ферментированных колбас.

Упакованное мясо . Мясные продукты (например, приготовленные из рубленого мяса) имеют в своем составе лактозу, поскольку она действует в качестве консерванта.

Такие закуски, как картофельные чипсы или орехи со специальными вкусами.

Жевательная резинка, конфеты без сахара и многие другие низкокалорийные продукты содержат лактит (Е 966) – производное лактозы, которое используется в качестве подсластителя.

Упакованный хлеб (нарезанный, для гамбургеров или хот-догов). Кроме того, некоторые хлебные палочки с зернами, багеты или специальный хлеб могут содержать молоко или его производные.

Многие лекарства содержат лактозу, как наполнитель для сохранения их свойств, особенно таблетки с противовоспалительными и противозачаточными свойствами, антибиотики и антидепрессанты.

Лактоза и молочный белок

Непереносимость лактозы является следствием дефицита фермента лактазы. Однако это не то же самое, что аллергия на молочный белок. Человек с непереносимостью реагирует на сахар, присутствующий в молоке (лактозу), но в меньшей степени в уже ферментированных продуктах, таких как сыр или йогурт. И ее симптомы влияют только на пищеварительную систему, в то время как аллергик не переносит молочных продуктов.

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