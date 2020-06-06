Три главных свойства шампиньонов
Шампиньоны стимулируют иммунитет, усиливают действие инсулина, улучшают обмен веществ, обладают невысокой калорийностью и содержат белок.
Первое полезное свойство. Ученые доказали, что грибы стимулируют иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина в слизистой слюны и обладают бактерицидным действием, отмечает edaplus.info
Второе полезное свойство. Они усиливают действие инсулина. Шампиньоны содержат много хрома. Благодаря этому микроэлементу инсулин быстрее получает глюкозу в клетку. Кроме того, он очень важен для углеводного обмена. Этот продукт содержит много клетчатки.
Третье полезное свойство. Шампиньоны эффективно улучшают обмен веществ.
Диетологи рекомендуют людям, страдающим диабетом и ожирением, употреблять в пищу тушеные или запеченные шампиньоны, которые содержат мало калорий и дают чувство насыщения.
Как сообщал OBOZREVATEL, рецепт котлет из баклажанов и шампиньонов - отличное блюдо, в котором сочетаются островатость баклажана и пикантность сыра, сладость перца и нежность шампиньонов.