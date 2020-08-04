Диетолог рассказала о преимуществах и рисках употребления сливочного масла

Сливочное масло имеет много преимуществ для здоровья. Оно богато витаминами, минералами и жирными кислотами, благодаря чему улучшает работу пищеварительной системы и помогает бороться с некоторыми видами рака.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с его свойствами и рисками употребления, опубликованными на eatthis.com.

Сливочное масло помогает уменьшить общее количество жира в организме

Насыщает организм ключевыми витаминами

По словам диетолога Ванессы Рисетто, в масле содержится много витамина А и лауриновой кислоты, которая эффективна в борьбе с различными инфекциями, в том числе кандидозом. Согласно информации Healthline, одна столовая ложка сливочного масла обеспечивает 11 % рекомендуемой суточной нормы витамина А, а это всего лишь 100 ккал. Также оно содержит витамин Е, В12 и К.

Способствует уменьшению жировых отложений

Масло содержит конъюгированную линолевую кислоту (CLA), тип жира, который обычно присутствует в мясных и молочных продуктах. Хотя сперва это может казаться его недостатком, на самом деле, CLA благоприятно влияет на снижение жировых отложений.

Одно исследование показало, что группа людей, которая употребляла не менее 3,4 г линолевой кислоты в день, смогла уменьшить общее количество жира и воспалений в организме.

Помогает бороться с раком

Линолевая кислота также является средством для борьбы с раком. Исследования показывают, что продукты, которые ее содержат, могут помочь уменьшить рост рака молочной железы, толстой, ободочной и прямой кишки, желудка, простаты и печени.

Улучшает работу пищеварительной системы

Масло богато бутиратом – жирной кислотой с короткой цепью. Исследования показывают, что он способен уменьшить воспаления и даже помочь в лечении синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, бутират улучшает метаболизм и помогает контролировать вес.

Является источником насыщенных жиров

Несмотря на то, что наличие сливочного масла в рационе полезно для здоровья, необходимо быть осторожнее с размерами порций, чтобы избежать некоторых рисков. По словам диетолога, в нем содержится много насыщенных жиров (около 7 г на 1 столовую ложку), а рекомендуемое ежедневное количество составляет около 20-22 г.

Это означает, что одна столовая ложка сливочного масла содержит около 35 % суточной нормы потребления насыщенных жиров, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и риск сердечных заболеваний.

В целом масло полезно в умеренном количестве. Тем, кто употребляет его слишком много, необходимо один или два раза в день заменять порцию на более здоровый источник жира (например, оливковое масло или авокадо).

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