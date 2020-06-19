Диетолог рассказала, в каких продуктах меньше всего калорий

По словам диетолога Паломы Кинтана, не нужно основывать свое питание на постоянном подсчете калорий, но и пренебрегать ими не стоит. Важно всегда иметь под рукой ряд продуктов с низкой калорийностью.

Помидоры, огурцы, брокколи, дыня – лишь некоторые из них. Они насыщают организм и помогают поддерживать хорошее самочувствие, сообщает lavanguardia.com.

Огурец

Он имеет всего лишь 12 ккал на 100 г, что позволяет есть его без каких-либо ограничений. Хорошо проявляет себя как в салате, так и отдельно. Обладая очень освежающим вкусом, огурец является отличной летней закуской.

Морковь

В ней содержится немного больше углеводов и 42 ккал на 100 г. Одним из преимуществ моркови является то, что ее текстура при укусе может помочь успокоить эмоциональный голод (желание есть, которое появляется в определенные моменты времени и не имеет ничего общего с настоящим голодом).

Помидор

Диетолог говорит, что хоть фрукты также являются низкокалорийными продуктами, богатыми клетчаткой, овощи всегда будут впереди, так как они увеличивают плотность питательных веществ, а также имеют меньше калорий и сахара.

Помидор содержит около 22 ккал на 100 г и всего 4 г углеводов по сравнению с 20-25, которые обычно есть в кусочке фруктов.

Помидор является низкокалорийным продуктом

Цуккини

При 17 ккал на 100 г цуккини имеет множество кулинарных возможностей. С него можно приготовить горячие и холодные кремы, лазанью, начинки, а также запечь в духовке или на гриле.

Картофель

Картофель содержит около 86 ккал на 100 г, что значительно выше, чем у большинства других овощей. Однако Кинтана настаивает на том, чтобы придать ценность этому клубню, поскольку он имеет неоправданно плохую репутацию. Это основной овощ для всех, кто хочет есть здоровую пищу и поддерживать хороший вес.

Картофель – один из самых насыщающих продуктов питания, которые существуют. С нее можно приготовить легкие картофельные чипсы, но важно избегать готовых (обработанных) продуктов.

Брокколи

Кроме того, что она имеет около 30 ккал на 100 г, ее потребление связано с более низким риском некоторых видов рака. Согласно исследованию, проведенному в США, брокколи содержит молекулу, которая инактивирует ген, вызывающий различные типы опухолей. Но это ни в коем случае не означает, что ее употребление излечивает рак, оно может лишь способствовать его профилактике.

В яйце среднего размера содержится около 70 ккал

Яйцо

Есть много недоразумений вокруг употребления яйца. С одной стороны, его долгое время связывали с повышением уровня холестерина и сердечно-сосудистого риска, хотя многочисленные научные исследования в конечном итоге опровергли это убеждение.

Еще один миф заключается в том, что оно очень калорийное. Несмотря на то, что в среднем яйце содержится около 70 ккал, два вареных яйца, которые хорошо насыщают организм и содержат жиры хорошего качества, обеспечат всего лишь 150 ккал. Это очень умеренное количество.

Дыня

Различия в калориях между фруктами не так существенны, как кажется. Несмотря на то, что банан может иметь около 120 ккал на 100 г, а яблоко – около 50 ккал, следует иметь в виду, что банан среднего размера весит 100 г, тогда как яблоко обычно достигает 200 г. В конечном итоге будут потребляться почти те же калории за штуку.

Дыня является здоровым и питательным продуктом лета. Она имеет похожие калории с арбузом (34 и 30 ккал на 100 г соответственно), но по какой-то причине многие привыкли думать, что арбуз менее калорийный.

Спаржа

Она содержит всего лишь 20 ккал на 100 г. Кроме того, согласно исследованиям Университета Севильи, ее потребление способствует снижению общего и "плохого" холестерина (ЛПНП), а также повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как есть больше овощей. Для этого необходимо включить их в качестве ингредиентов традиционных рецептов или дополнений к другим блюдам.