Диетолог рассказала, что нужно есть на обед и ужин при похудении

Obozrevatel FoodOboz 10:45, 2.02.2021 Обновлено: 13:36, 2.02.2021

Диетолог Елена Кален рассказала, что при похудении на обед и ужин нужно есть рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и долгие углеводы.

Информацию она опубликовала на своей странице в Instagram. Употребление вышеперечисленных продуктов поможет легче сбросить вес и потратить все набранные калории.

Рыба является источником белка, а также она дает организму необходимые полезные вещества – жирные ненасыщенные кислоты. Они поддерживают состояние кожи, волос и обменных процессов.

Мясо может на значительное время утолить голод, но для его переваривания организму требуется задействовать дополнительные ресурсы. Этот продукт насыщает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

Для ужина идеально подойдут рыба, птица, мясо и овощи. Рыбу лучше выбирать нежирных сортов.

Кроме того, вечером можно употреблять молочные и кисломолочные продукты, яйца, тушеные и свежие овощи.

Но не стоит забывать о самом главном – кушать нужно при наличии голода и до его утоления. А спонтанных и вредных перекусов лучше избегать.

Скриншот.
instagram.com/elenakalen

Ранее OBOZREVATEL писал, почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться. Редакция FoodOboz решила покопаться в этом вопросе и нашла несколько причин, которые объясняют наш постоянный жор.

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