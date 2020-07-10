Названы продукты, снижающие риск развития диабета на четверть

Диеты 01:00, 11.07.2020

Дополнительная порция фруктов или овощей в день значительно снижает риск развития сахарного диабета.

Как пишет Daily Mail, проведенное Кембриджским университетом исследование показало, что увеличение потребления фруктов и овощей на одну небольшую ежедневную порцию снижает риск диабета 2-го типа на 25%.

Дополнительная порция фруктов или овощей в день может снизить риск развития диабета
pixabay.com

В Великобритании порция овощей или фруктов определяется как 80 г – эквивалент трех столовых ложек вареной моркови, двух кусков брокколи или небольшого яблока.

Другое исследование, проведенное в Гарварде, показало, что употребление в пищу цельнозерновых продуктов также предотвращает диабет.

По оценкам Гарвардской медицинской школы, один прием в день цельнозерновой крупы для завтрака, такой как каша или сухое печенье, снизит риск диабета на 19%.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты, которые переболели COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.

Ученые заявили, что коронавирус не просто несет риск для людей, больных диабетом, – он может фактически вызывать это заболевание.

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