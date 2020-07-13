В разы эффективнее диет: выяснилось серьезное преимущество мяса

Британские ученые установили, что растительные белки хуже поддерживают мышечное здоровье, чем животные.

Как сообщает DailyMail, исследование провели сотрудники Королевского колледжа Лондона во главе с Оливером Витардом. Они провели тесты на добровольцах, которым давали в пищу либо белки животного происхождения, либо альтернативу на основе сои и пшеницы. После они провели различные анализы, чтобы проверить как эта еда повлияла на здоровье мышц добровольцев.

В результате они заметили, что животный белок более эффективно предотвращает истощение мышц. С помощью растительной пищи можно достичь такого же эффекта, однако употребить её нужно будет больше. Также исследователи отметили, что растительные диеты полезны для окружающей среды, но могут негативно влиять на мышечное здоровье.

"Лучше использовать более сбалансированный и менее экстремальный подход к изменению пищевого поведения, то есть употреблять в пищу как животные, так и растительные белки", – прокомментировали ученые свое исследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская благотворительная организация Vegan Society провела опрос 3682 человек и установила, что из-за эпидемии коронавируса 20 процентов британцев отказались от употребления мяса.