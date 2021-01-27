Эд Ширан начал варить пиво на карантине

Британский певец Эд Ширан во время локдауна занялся пивоварением.

Как пишет издание The Sun, Ширан варит пиво для своего домашнего паба The Lancaster Lock. Заведение Эд открыл еще в 2017 году, переоборудовав под него сарай в своем поместье.

Название The Lancaster Lock певец дал в честь своей жены Черри Ланкастер Сиборн. В заведении есть полноценный бар, печь для пиццы и площадка для барбекю. Паб открыт только для своих, и работает только в те дни, когда певец находится дома. На гастролях посторонним вход в заведение запрещен. От паба до дома Ширан оборудовал тайный подземный коридор.

Во время карантина Ширан решил попробовать себя в качестве пивовара. Он заказал несколько наборов для домашнего пивоварения и сейчас вовсю экспериментирует со вкусами. Сейчас в ассортименте есть пять сортов пива, каждое их которых носит название с привязкой к той или иной песне Ширана.

Сам певец, который известен своей любовью к пиву (год назад, кстати, он от него отказался и благодаря этому похудел на 25 килограмм), называет свой напиток неплохим и отмечает, что ему есть куда стремиться.

К слову, Ширан также владеет ресторанчиком Bertie Blossoms в Лондоне. Заведение расположено в престижном районе Ноттинг-Хилл. Во время локдауна певец не стал увольнять персонал и отказался брать средства на выплату зарплат из бюджета. Он продолжил платить сотрудникам заведения из своего кармана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что осенью прошлого года Эд Ширан впервые стал отцом. Также певец заявлял, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности.