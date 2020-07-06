Эксперт рассказала, в чем опасность недоготовленного куриного мяса

Куриное мясо является одним из самых полезных продуктов, поскольку содержит мало жира (от 3 до 9 г на 100 г) и много белка. Кроме того, в отличие от говядины, свинины или баранины, его потребление никогда не было связано с повышенным риском развития рака.

Однако в недоготовленном состоянии оно может вызвать пищевое отравление, так как в нем часто присутствуют бактерии кампилобактер, сальмонелла или клостридия перфрингенс, сообщает elespanol.com.

Наиболее распространенная кампилобактериальная инфекция (кампилобактериоз) приводит к общему недомоганию, высокой температуре, боли в животе, тошноте и диарее. Поэтому важно быть особенно осторожными при обращении с курицей.

"Хотя в супермаркете мы видим чистое мясо птицы, его путь к холодильной секции специфичен: размер, анатомия, система выращивания и обработка на убое, включая ошпаривание и выщипывание, отличаются от млекопитающих и имеют увеличенные риски", – объясняет Беатрис Роблес, диетолог и эксперт по безопасности пищевых продуктов.

Одна из мер, которые рекомендуются – не мыть ее перед приготовлением, поскольку капли, которые брызгают на мясо, могут в конечном итоге откладываться на кухонных поверхностях или столовых приборах, необходимых для обработки пищи. Из-за этого происходит перекрестное загрязнение и повышается риск отравления.

Также необходимо использовать отдельную разделочную доску для сырой курицы и очень хорошо ее готовить. Чтобы узнать, не сырая ли она, лучшим способом является использование пищевого термометра. Необходимо убедиться, что температура внутри составляет около 74 °C. Таким образом, колонии микроорганизмов, которые могут в ней жить, погибнут.

Кроме того, в результате воздействия огня и тепла исчезнет характерный розоватый оттенок, превратившись в беловатый или золотистый. Именно тогда она будет готова к употреблению и риск отравиться станет практически нулевым.

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