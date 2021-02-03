Эксперты назвали лучший рацион питания в мире

Средиземноморский стиль питания назвали лучшей диетой в мире. Такого мнения придерживаются американские эксперты-нутрициологи.

Журнал U.S. News & World Report опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших диет и средиземноморский рацион в этом списке занял первое место уже в четвертый раз. Для своей ежегодной подборки редакция журнала проанализировала более 40 видов диет и поговорила с различными экспертами-нутрициологами.

Если быть точными, то средиземноморская диета – это больше стиль питания, чем диета. Здесь нет никаких ограничений, а сам рацион богат растительными продуктами, рыбой и морепродуктами. Тем, кто придерживается такого питания, нет необходимости в подсчете калорий или белков, жиров и углеводов.

На втором месте оказалась DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – так называют диетологический подход к лечению гипертонии. На третье место поставили флекситарианский рацион. Флекситарианство считается одним из типов вегетарианства, при котором не нужно полностью отказываться от мяса. Однако основное меню рациона, как правило, состоит на основе большого количества овощей, фруктов, круп и злаков.

Средиземноморскую диету также признали лучшей и в четырех других категориях: лучшая диета для здорового питания, самая простая диета, диета для диабета и лучшая растительная диета. Также ее включили в список наиболее полезных рационов для сердца – в этом списке она заняла второе место.

Что такое средиземноморская диета

Меню составляется таким образом, чтобы 60 процентов рациона приходилось на овощи и фрукты, 25-30 – на полезные жиры, а 15 – на белок. От других рационов средиземноморский стиль питания отличается тем, что здесь не ограничивается калорийность и не исключаются какие-либо определенные группы продуктов.

Меню сфокусировано на фруктах, овощах, цельнозерновых, бобовых, орехах, семенах, оливковом масле, травах и специях.

Морепродукты и птица являются основными видами мяса средиземноморского рациона.

Молочные продукты, яйца и красное вино можно употреблять в умеренных количествах.

При этом эксперты отмечают, что если употреблять мясо, то лучше есть не более 85 грамм курицы или другого нежирного мяса за один прием пищи. А в качестве десерта диетологи советуют есть фрукты.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о пользе средиземноморской диеты: испанские ученые пришли к выводу, что употребление богатых жирами средиземноморских продуктов – рыбы и оливкового масла – способствует улучшению психического и физического здоровья.