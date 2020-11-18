Харчо с грецкими орехами
Давненько я не делился с вами рецептами блюд грузинской национальной кухни и даже сам соскучился по этой насыщенной остроте с привкусом грецких орехов. В этот раз я решил приготовить суп харчо, такой насыщенный и ароматный. Я, естественно, немного модернизировал рецепт, и без того вкусный суп стал просто божественным. Уверен, вы скажете так же после первой же ложки!
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Кухня
Грузинская
Время подготовки
20 минут
Время приготовления
2 часа
Порции
8-10
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г Телячьи ребра
2 шт. Лук репчатый
1,5 головки Чеснок
3 литра Вода
3-4 ст. л. Растительное масло
300 г Фарш говяжий
100 г Рис
2-3 ст. л. Томатная паста
½ ч. л. Хмели-сунели
1 ч. л. орегано
½ шт. Перец Чили
1-2 шт. Лавровый лист
½ ч. л. Зира
50 г Грецкие орехи
2-3 ст. л. Ткемали
7-8 веточек Кинза (опционально)
по вкусу Соль и перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Говяжьи ребра (400 г) хорошо вымойте и обсушите бумажным полотенцем. На противень с пергаментом выложите ребра, репчатый лук (1 шт.) и чеснок (1 шт.), разрезанные вдоль пополам.
Запекайте в духовке с температурой 220 градусов в течение 15-20 минут. Если хотите получить более насыщенный луком бульон, возьмите 2 луковицы.
Затем ребра и лук с чесноком переложите в кастрюлю и залейте 3 л воды. Варите насыщенный бульон на среднем огне в течение 60-90 минут до готовности ребер.
Вторую луковицу нарежьте средним кубиком. Припустите на сковороде с небольшим количеством растительного масла (3-4 ст. л.) до прозрачности в течение 1-2 минут.
Добавьте фарш (300 г) в сковороду и подрумяньте его при постоянном помешивании.
Рис (100 г) промойте несколько раз под проточной водой и отправьте в сковороду к луку с фаршем.
Введите томатную пасту (2-3 ст. л.) и слайсы перца чили (½ шт.).
Добавьте в сковороду 2-3 половника горячего бульона из ребер. Протушите полученную заправку под крышкой в течение 5-7 минут на тихом огне.
Пришло время специй – добавьте орегано (1 ч. л.), хмели-сунели (½ ч. л.), зиру (½ ч. л.) и ткемали (2-3 ст. л.). Посолите по вкусу. Можно вводить специи на этом этапе или же в конце, на вкусе это не отразится.
Бульон из ребер с луком и чесноком процедите. Лук и чеснок уберите, они нам больше не пригодятся.
Верните процеженный бульон в кастрюлю и снова доведите до кипения на сильном огне. Переложите в кастрюлю заправку и уменьшите огонь до минимума. Тушите 15-20 минут.
Оберите мясо с ребер и нарежьте его небольшими кусочками по 3-4 см. Добавьте мясо к супу.
Грецкие орехи (50 г) мелко порубите и добавьте в кастрюлю. Бросьте лавровый лист (1-2 шт.).
Чеснок (½ головки) очистите и мелко порубите. Добавьте чеснок в суп. Через минут 10-15 уберите суп с огня и дайте настояться 20-30 минут, чтобы он насытился ароматами. При подаче посыпьте суп мелкорубленой зеленью кинзы (7-8 веточек), если являетесь таким же ярым поклонником этого божественного аромата, как и я.
Готовить – это просто!