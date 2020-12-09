Хрустящая маринованная капуста со свеклой. Рецепт
В маринованной капусте главное - это дождаться, пока она замаринуется! Чтобы потом вдоволь ею похрустеть.
Я покажу, как замариновать капусту со свеклой и другими овощами (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца).
Маринованная капуста
2,5 кг капусты
1 головка чеснока
500 г свеклы
300 г моркови
2-3 лавровых листа
20 г укропа (небольшой пучок)
20-30 горошин черного перца
1 острый перец (по желанию)
Подготовьте овощи.
1. Очистите и нарежьте кольцами морковь.
2. Очистите и нарежьте тонкими пластинами свеклу.
3. Нарежьте капусту на небольшие части.
4. Очистите чеснок.
5. Сложите овощи слоями в контейнер или другую посуду, в которой будете мариновать.
Маринад:
4 л воды 300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)
200 г соли (6,5 ст. л. с горкой)
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
Если любите менее соленое, сократите соль на 20%
Приготовьте маринад.
1. Соедините соль, сахар и уксус и залейте кипятком.
2. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Замаринуйте овощи.
1. Залейте овощи горячим маринадом, поставьте сверху груз - чтобы овощи полностью погрузились в маринад.
2. Оставьте капусту мариноваться при комнатной температуре на 5-7 дней.
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