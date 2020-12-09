В маринованной капусте главное - это дождаться, пока она замаринуется! Чтобы потом вдоволь ею похрустеть.

Я покажу, как замариновать капусту со свеклой и другими овощами (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца).

Маринованная капуста

2,5 кг капусты

1 головка чеснока

500 г свеклы

300 г моркови

2-3 лавровых листа

20 г укропа (небольшой пучок)

20-30 горошин черного перца

1 острый перец (по желанию)

Подготовьте овощи.

1. Очистите и нарежьте кольцами морковь.

2. Очистите и нарежьте тонкими пластинами свеклу.

3. Нарежьте капусту на небольшие части.

4. Очистите чеснок.

5. Сложите овощи слоями в контейнер или другую посуду, в которой будете мариновать.

Маринад:

4 л воды 300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)

200 г соли (6,5 ст. л. с горкой)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

Если любите менее соленое, сократите соль на 20%

Приготовьте маринад.

1. Соедините соль, сахар и уксус и залейте кипятком.

2. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Замаринуйте овощи.

1. Залейте овощи горячим маринадом, поставьте сверху груз - чтобы овощи полностью погрузились в маринад.

2. Оставьте капусту мариноваться при комнатной температуре на 5-7 дней.

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