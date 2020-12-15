Илон Маск занялся производством текилы

Компания Илона Маска Tesla начала продажу брендированной текилы. Напиток под названием Tesla Tequila появился в продаже в официальном онлайн-магазине компании в ноябре: бутылка в форме электрической молнии продается по цене $250 за 750 мл.

Tesla пишет, что ее "100% премиум"-текила de agave añejo выдерживалась во французских дубовых бочках. "Это напиток крепостью 40% со вкусом сухофруктов и легкой ванили со сбалансированным послевкусием корицы", – говорится на сайте компании.

Несмотря на высокую цену и ограничение "две бутылки в одни руки" вся партия алкоголя была раскуплена уже через несколько часов. Доставку заказов в компании Tesla обещают осуществить до конца 2020 года. Когда в продаже появится новая партия, пока неизвестно.

Такая бутылка стоит $250. tesla.com

О том, что у Tesla может появиться своя текила, Илон Маск в шутку написал в своем Twitter еще 1 апреля 2018 года, пишет издание The Verge. В одном твите он тогда написал, что "несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, включая самую отчаянную – массовую распродажу пасхальных яиц, Tesla стала полным банкротом". Затем во втором твите он опубликовал свою фотографию, на которой он опирается на Model 3, а в подписи к фото он написал: "Илон был найден лежащим в окружении бутылок теслакилы" (teslaquila – сочетание слов tesla и tequila, – ред.).

В октябре 2018 года Маск написал в своем Twitter, что "Теслакила" скоро появится в продаже. Тогда же компания подала заявку на регистрацию такого торгового знака. Однако мексиканский регулятор производства текилы предупредил изобретателя, что напиток должен производиться по зафиксированным стандартам региона происхождения в одном из пяти мексиканских штатов: текилу делают только из голубой агавы, в отличие от мескаля, который получают и на основе других видов агавы.

К моменту выпуска в продажу напиток получил более стандартное название – Tesla Tequila. Из данных на сайте Tesla следует, что текилу произвела калифорнийская компания Nosotros Tequila. Она в свою очередь подчеркивает, что использует агаву из одного из "разрешенных" мексиканских штатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Илон Маск собирается простроить полностью автономный город на Марсе, который не будет зависеть от нашей планеты.