Как похудеть после праздников: детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Маша Сердюк FoodOboz 12:21, 11.01.2021 Обновлено: 12:33, 11.01.2021

Пора выбираться из объятий оливье, шубы и крабового салата. Чтобы разгрузить организм, предлагаем вам детокс-меню на неделю от голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.

Она известна не только актерскими работами, которые, к слову, в свое время принесли ей премии "Оскар" и "Золотой глобус", но и фанатичной любовью к здоровому образу жизни. В авторском блоге GOOP Гвинет регулярно делится полезными рецептами, а также дает примерный рацион диет, разработанных известными диетологами.

Например, это детокс-меню для Гвинет на неделю составил Алехандо Юнгер – известный диетолог и автор нашумевшей книги Clean. Среди его постоянных клиентов кроме Гвинет Пэлтроу также были замечены Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.

Помимо диеты занимайся йогой или дыхательной гимнастикой.
fashionweekdaily.com/Zoey Grossman

Детокс-меню на неделю:

День №1

  • 07:00 – стакан воды комнатной температуры с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды (без сахара в составе);

  • 13:30 (обед) – салат из моркови с имбирем;

  • 16:00 (перекус) – горсть тыквенных или подсолнечных семечек;

  • 18:00 (ужин) – суп из брокколи и рукколы.

День №2

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – курица терияки и зеленые овощи на пару;

  • 16:00 (перекус) – мисо-суп с кресс-салатом;

  • 18:00 (ужин) – суп из гороха и базилика.

День №3

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – овсянка (можно сварить на миндальном молоке);

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – смузи из миндального молока и черники;

  • 16:00 (перекус) – сок из огурца, базилика и лайма;

  • 18:00 (ужин) – мисо-суп с кресс-салатом или смузи из зеленых овощей.

День №4

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – смузи из кокосового молока и манго;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – мисо-суп с кресс-салатом;

  • 16:00 (перекус) – горсть черники;

  • 18:00 (ужин) – лосось и зеленые овощи на пару.

День №5

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и персика;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – салат из сырой моркови, редиски, огурцов, цуккини, имбиря и отварной зеленой фасоли;

  • 16:00 (перекус) – сок из свеклы, моркови, яблок и имбиря;

  • 18:00 (ужин) – огуречный суп с авокадо.

День №6

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – смузи из миндального молока и черники;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – лосось и зеленые овощи на пару с каплей оливкового масла и лимона;

  • 16:00 (перекус) – зеленый сок;

  • 18:00 (ужин) – курица терияки с рисом и цуккини.

День №7

  • 07:00 – стакан воды с лимоном;

  • 08:00 – чашка травяного чая;

  • 10:00 (завтрак) – молочное смузи из малины и риса;

  • 11:30 – стакан кокосовой воды;

  • 13:30 (обед) – мисо-суп с овощами;

  • 16:00 (перекус) – горсть миндаля;

  • 18:00 (ужин) – рыба на пару, киноа и жареный кабачок.

Детокс-диету лучше начинать в пятницу.
seattlemet.com/COURTESY NORDSTROM

Кроме того, Алехандро Юнгер дает еще несколько советов, которые сделают детокс-диету более эффективной:

  • Регулярно занимайся йогой или выполняй дыхательную гимнастику.

  • Ходи в сауну, баню-хаммам или старайся хорошенько пропотеть во время занятий спортом: пот поможет выводить токсины и шлаки из организма.

  • Соблюдай 12-часовой перерыв после последнего приема пищи: если ты ужинаешь в девять часов вечера, то не стоит завтракать раньше девяти утра.

  • Покупай фермерские органические продукты, они благотворно влияют не только на процесс детоксикации и очищения организма, но и на твое самочувствие.

  • Исключи из рациона все зерновые продукты с клейковиной, морепродукты, жирные орехи, картофель, помидоры, перец, баклажаны, приправы, сахар, кофеин и алкоголь во время этой диеты. Эти продукты задерживают токсины в организме.

  • Чтобы не сорваться на "запрещенку" (сладости или фаст-фуд), начинай эту диету в пятницу: во время диеты тебе обеспечены перепады настроения, которые легче пережить во время выходных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж в Лос-Анджелесе. Ее избранником стал продюсер Брэд Фэлчак.

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