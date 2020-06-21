Как правильно питаться в период сильной жары

Потеря аппетита, плохой сон, вялость - периоды жаркой погоды не всегда радуют нас. Но наряду с обычными мерами предосторожности, которые мы должны принимать во время тепловых волн, есть отличные советы по преодолению проблем в жаркую погоду.

Итак, как еда и напитки помогают нам в жаркие дни? Об этом изданию bbcgoodfood.com рассказывает диетолог Керри Торренс.

Сколько воды мы должны пить?

Обычно мы теряем от 2 до 2,5 литров жидкости в день из-за потоотделения, дыхания и прочих выделений. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов по питанию, в обычные дни мы должны пить около 6-8 стаканов воды или другой увлажняющей жидкости. Хорошей новостью является то, что мы можем достичь этой нормы с помощью молока, напитков без сахара, чая и кофе, а также обычной воды. Но помните, что напитки с кофеином оказывают мочегонное действие, заставляя вас терять жидкость. Поэтому Керри предлагает свести их к минимуму. Фруктовые соки и коктейли тоже учитываются, но они должны быть ограничены до 150 мл в день из-за натурального "свободного" сахара, который они содержат.

Фруктовые соки должны быть ограничены из-за натурального сахара Getty

Керри говорит, что "наши конкретные потребности варьируются в зависимости от возраста, размера, пола и объема физической активности, а также факторов окружающей среды, включая температуру и влажность".

Как мы регулируем питьевой режим в жаркую погоду?

Мы должны пересмотреть наше потребление воды во время жары. Как утверждает диетолог, более высокие температуры и влажность увеличивают скорость испарения с кожи, что означает, что мы больше потеем. Поэтому мы должны пополнять наш уровень жидкости все чаще и чаще. Количество жидкости зависит от ваших личных особенностей, а также от того, насколько вы активны.

Если вы регулярно занимаетесь спортом, Керри предлагает сделать выбор в пользу спортивных напитков, которые специально разработаны для оптимального обеспечения поглощения жидкости.

Можно ли пить слишком много воды?

Можно пойти другим путем и выпить слишком много - для большинства людей со здоровыми почками это означает более частое мочеиспускание. Керри говорит: "Слишком много воды, потребляемой за короткий промежуток времени, может привести к тому, что почки не смогут поддерживать электролитный баланс, поэтому кровь становится очень разбавленной. Это влияет на то, как функционирует наш организм, например, на кровяное давление. Гипонатриемия - это состояние, вызванное слишком большим количеством воды, что приводит к опасному снижению уровня натрия. Атлеты, которые участвуют в соревнованиях на выносливость и принимают слишком много жидкости, могут быть подвержены риску такого состояния".

Какие продукты оптимальны в жаркий день?

Керри говорит, что продукты питания составляют около 20-30% нашего потребления жидкости. Некоторые из них содержат больше воды, чем другие. Мы должны употреблять эти продукты в жару, если мы хотим поднять уровень H2O в организме. Вот их список:

Клубника

Огурец

Кабачки

Сельдерей

Салат

Дыня

Огурцы и салат содержат больше воды, чем другие продукты Getty

Блюда с высоким содержанием жидкости могут помочь достичь нужного уровня гидратации. Среди них – супы, тушеное мясо и каша. Конечно, их можно сделать более летними, используя сезонные ингредиенты.

Может ли холодная еда и питье помочь нам охладиться?

Холодные напитки и мороженое могут показаться естественным выбором, когда вы захотите охладиться. Но на самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы. "Холодная еда и напитки могут дать вам начальный охлаждающий эффект, но он недолговечный", - говорит Керри. "Это потому, что потребление пищи приводит к повышению температуры, так как процесс пищеварения генерирует тепло. В сочетании с быстрым охлаждением, вызванным холодными продуктами питания и напитками, это означает, что ваше тело чрезмерно компенсирует повышение температуры. Таким образом, вы можете почувствовать себя более горячим, чем прежде!"

Теплый чай поможет регулировать теплообмен Getty

Пить что-нибудь горячее в солнечный день может показаться наименее привлекательным занятием, но теплые напитки могут на самом деле помочь регулировать наше тело.