Компот из крыжовника " Мохито" – очень вкусный и оригинальный напиток на зиму. В сочетании с мятой и лимоном он получается освежающим и ярким вкусом.

Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего компота на зиму из крыжовника "Мохито".

Ингредиенты на 2-литровую банку:

крыжовник – 500 г

мята – 2 веточки

лимон – несколько кусочков

сахар – 150 г

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Способ приготовления:

1. Банки и крышки нужно предварительно помыть. В банке налить совсем немного кипятка и оставить, чтобы вода остыла до теплого состояния.

2. После этого слить воду. Насыпать в банку крыжовник, мяту, лимон и сахар. Залить кипятком.

3. Закрыть банку крышкой. Перевернуть вверх дном, чтобы растворился сахар.

4. В перевернутом виде банки нужно накрыть чем-то теплым и оставить примерно на двое суток. В охлажденном виде компот можно хранить при комнатной температуре.

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