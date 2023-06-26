Как сварить компот из крыжовника "Мохито" на зиму: с лимоном и мятой
Компот из крыжовника " Мохито" – очень вкусный и оригинальный напиток на зиму. В сочетании с мятой и лимоном он получается освежающим и ярким вкусом.
Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего компота на зиму из крыжовника "Мохито".
Ингредиенты на 2-литровую банку:
- крыжовник – 500 г
- мята – 2 веточки
- лимон – несколько кусочков
- сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. Банки и крышки нужно предварительно помыть. В банке налить совсем немного кипятка и оставить, чтобы вода остыла до теплого состояния.
2. После этого слить воду. Насыпать в банку крыжовник, мяту, лимон и сахар. Залить кипятком.
3. Закрыть банку крышкой. Перевернуть вверх дном, чтобы растворился сахар.
4. В перевернутом виде банки нужно накрыть чем-то теплым и оставить примерно на двое суток. В охлажденном виде компот можно хранить при комнатной температуре.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить варенье из крыжовника и вишневых листьев.