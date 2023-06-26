Как сварить компот из крыжовника "Мохито" на зиму: с лимоном и мятой

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как сварить компот из крыжовника 'Мохито' на зиму: с лимоном и мятой

Компот из крыжовника " Мохито" – очень вкусный и оригинальный напиток на зиму. В сочетании с мятой и лимоном он получается освежающим и ярким вкусом.

Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего компота на зиму из крыжовника "Мохито".

Рецепт компота из крыжовника ''Мохито''

Ингредиенты на 2-литровую банку:

  • крыжовник – 500 г
  • мята – 2 веточки
  • лимон – несколько кусочков
  • сахар – 150 г
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Способ приготовления:

1. Банки и крышки нужно предварительно помыть. В банке налить совсем немного кипятка и оставить, чтобы вода остыла до теплого состояния.

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2. После этого слить воду. Насыпать в банку крыжовник, мяту, лимон и сахар. Залить кипятком.

3. Закрыть банку крышкой. Перевернуть вверх дном, чтобы растворился сахар.

Компот из крыжовника и мяты ''Мохито''

4. В перевернутом виде банки нужно накрыть чем-то теплым и оставить примерно на двое суток. В охлажденном виде компот можно хранить при комнатной температуре.

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