Как выбрать вино, если вы в нем не разбираетесь

Винтовая пробка ничем не хуже обычной, а красивая яркая этикетка вовсе не означает, что вино в этой бутылке будет качественным и вкусным.

Редакция FoodOboz рассказывает, на что следует обращаться внимание при выборе вина в магазине. И в каком случае лучше поставить бутылку обратно на полку.

Бутылка

Вернее, толщина стекла бутылки. Существуют легкие и тяжелые бутылки. Легкие – с тонкими стенками: в такие бутылки разливают вино, которое нужно выпить в течении пары лет. В тяжелые бутылки из толстого стекла (обычно коричневого или темно-зеленого цвета) разливают вино длительной выдержки.

Пробка

Существует миф, что хорошее вино может быть закупорено только натуральной пробкой. Это неправда. Классическая пробка подходит для вин длительной выдержки, поскольку натуральный материал, из которого сделана пробка, пропускает кислород в бутылку, помогая тем самым вину развиваться и "стареть". Однако для легкого вина с небольшой выдержкой отлично подойдет винтовая пробка: она удобнее (не нужно искать штопор, ага) и защищает вино от пробковой болезни, которая придает напитку неприятный запах плесени.

Винтовая пробка не обозначает плохое вино. unsplash.com

Цвет

Тут следует помнить, что красные вина с возрастом светлеют, а белые – темнеют. Поэтому если вы держите в руках красное вино двухлетней выдержки терракотового или даже бурого цвета, поставьте бутылку обратно на полку. Розовые вина тоже меняют цвет со временем: они могут быть совершенно разных оттенков розового, но при этом не должны быть оранжевого или кирпичного цвета. Кроме того, вино не должно быть мутным. Если вы видите, что вино не кристально чистое, а с каким-то осадком или пеленой, советуем пройти мимо такой бутылки.

Этикетка

Да, мы знаем, как сильно привлекают нас яркие этикетки на винных бутылках, однако это не более, чем маркетинговый ход. Классный дизайн этикетки вовсе не означает, что содержимое бутылки вам понравится.

На винной этикетке нужно найти три важных пункта, прочитать их (если, они конечно, есть) и тогда уже со спокойной душой идти на кассу.

Крепость вина. Это нужно для того, чтобы узнать, насколько вино сладкое. Сухие вина, как правило, имеют меньшую крепость.

Сорт вина и страна-производитель . На этикетке должен указываться сорт винограда, из которого сделано это вино и регион, в котором этот виноград, собственно, выращивали. И да, не отказывайтесь от бутылки, если на этикетке написано слово "виноматериал". Виноматериал – это технический термин, который на самом деле означает то же самое вино из натурального винограда до того, как его разольют в бутылки.

Рекомендации по сочетанию вина и еды. Если на этикетке указано, что вино отлично сочетается с пастой или с какими-то другими универсальными блюдами, значит, вкус у него – нейтральный, без ярко выраженной нотки. Если вы хотите особенное вино, на винной этикетке ищите конкретные типы блюд, с которыми оно сочетается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Корее придумали робота, который умеет наливать вино в бокалы, накрывать на стол и мыть посуду. Также робот умеет распознавать объекты: с помощью искусственного интеллекта он определяет, что за объект находится перед ним, а также из какого материала он сделан.